具對美談判經驗 蔣成華任中國商務部貿易談判副代表

（中央社記者呂佳蓉北京12日電）中國人社部12日公告國務院任免名單，其中任命蔣成華爲商務部國際貿易談判副代表（副部長級）。公開資料顯示，蔣成華是美中投資協定談判工作的中方主要參與者，顯示他具有對美談判經驗。

澎湃新聞報導，蔣成華1977年生，現年49歲，過去長期在中國商務部工作，曾任商務部條約法律司副司長、商務部產業安全與進出口管制局局長等職，2023年3月轉任全國人大外事委員會委員。

值得一提的是，蔣成華曾於2016年7月被中共中組部授予「全國優秀共產黨員」稱號。

廣告 廣告

據人民網報導，蔣成華是承擔美中投資協定談判工作具體處室的負責人，從2012年起參加了從第7輪到第24輪的每一輪談判，開展了大量工作，確保談判的順利推進。這代表他具有豐富的對美談判經驗。

2025年4月，李成鋼被任命為正部長級別的中國商務部國際貿易談判代表兼副部長，王受文則被免去貿易談判代表、副部長職務。（編輯：邱國強）1150112