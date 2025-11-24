具荷拉今逝世6週年！最後晚安永難忘 從舞台女神到法律改革推手的傳奇

記者林宜君／台北報導

韓國女星具荷拉逝世至今已6年。（圖／翻攝自具荷拉IG）

韓國女星具荷拉逝世至今已6年，她短暫而閃亮的人生與舞台魅力仍深植粉絲心中，而她生前的遭遇也促成法律改革，成為社會討論焦點。具荷拉於2019年11月24日在首爾清潭洞住所自殺離世，享年28歲。具荷拉生前長期受憂鬱症困擾，加上遭受網路霸凌與與前男友的糾紛，讓她承受巨大壓力。

事發前一天，具荷拉在IG上分享一張躺在床上的照片，並寫下「晚安」，隔天便永遠離開了這個世界。（圖／翻攝自具荷拉IG）

事發前一天，具荷拉在IG上分享一張躺在床上的照片，並寫下「晚安」，隔天便永遠離開了這個世界。具荷拉的遭遇不僅震驚娛樂圈，也引起社會關注。具荷拉生前的母親在消失多年後突然出現，企圖取得具荷拉的遺產，引發家人與社會的議論。與奶奶一起長大的哥哥具浩仁因此提案「具荷拉法」，禁止未盡扶養義務的父母繼承子女遺產。

具荷拉雖然已離世，但她的人生悲劇轉化為法律改革力量，保護更多弱勢兒童與受害者。（圖／翻攝自具荷拉IG）

「具荷拉法」於2024年8月28日在韓國國會通過，並將於2026年1月1日正式實施。具荷拉雖然已離世，但她的人生悲劇轉化為法律改革力量，保護更多弱勢兒童與受害者。具荷拉於2008年加入KARA出道，曾推出《Mr.》、《Lupin》、《Pretty Girl》、《Honey》等膾炙人口的歌曲，《Mr.》更讓KARA成為韓國最具人氣女團之一。雖然具荷拉已不在人世，她的笑容、舞台魅力與作品仍留在粉絲心中，永遠不會被遺忘。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

