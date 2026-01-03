「具荷拉法案」正式上路！恰逢35歲冥誕 網淚：送給孩子的禮物

具荷拉法案元旦起正式上路，3日恰逢35歲冥誕，格外引起粉絲關注討論。（圖／IG@koohara__）

韓國備受關注的「具荷拉法案」修正案，已於今年元旦起正式上路，意味著父母若未盡到扶養照顧子女義務，可視家庭法院裁定結果，喪失繼承遺產的權利。而在今（3日）也是具荷拉的35歲冥誕，網友紛紛形容，這項修正案的上路，正是具荷拉送給大家最後的禮物。

事情回到2019年，韓國已故女星具荷拉，因自小和哥哥遭到親生媽媽遺棄20多年。怎料，這段期間完全沒盡到撫養義務的生媽，卻在女兒離世後，突然帶著律師出現，並要求依法規定繼承一半遺產，估計25億韓幣，消息立刻引起社會公憤，也讓大眾開始重視相關法律漏洞。

雖然生媽最終仍拿到具荷拉4成遺產，不過在具荷拉哥哥的請願下，終於在2024年通過對該條法律的修正案，俗稱「具荷拉法案」，並於2025年12月30日確認會在今年元旦上路，正式終結「父母棄養後仍能領取子女遺產」的亂象。

「具荷拉法案」從原本嚴格的遺產繼承規定中，新增了「繼承權喪失宣告制度」，若直系尊親屬（父母、祖父母）未盡到撫養義務，或曾對被繼承人或配偶、直系卑親屬（子女、孫子女）造成傷害或實施不當對待等等，家庭法院可介入審理，裁定親屬是否喪失繼承權。

法案上路後，讓許多韓國網友留言大讚，「法律終於替孩子出聲了」、「荷拉在天上也能安心了」、「希望這項法案是給妳最後的禮物」、「荷拉啊，妳的故事改變了這個國家，謝謝妳留在這個世界的這份禮物」、「雖然荷拉本人沒能享受到這份正義，但往後再也不會有像她這樣可憐的孩子了。」也有人盛讚具荷拉哥哥的勇敢，稱他是真正的英雄。

