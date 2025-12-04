具10年高雄市政經驗！賴瑞隆昔任新聞局長跟前跟後「嫻熟大小事」自信稱：今天當選明天即可上工

民進黨高雄市長初選當前白熱化，近日各候選人如立委邱議瑩、許智傑、林岱樺都全力造勢，力拚出線，而後選人之一的立委、民進黨中評委賴瑞隆今（4日）上電台節目《新聞放鞭炮》逐一回應近日外界關注議題。對於自身優勢，他強調過去在市府服務10年，任新聞局長更是每天與市長等政府同仁開會，也陪同市長出門跑活動，面對市政可說「相當嫻熟」，並笑稱熟悉程度好比「今天當選，明天就可直接上工。」

針對TVBS民調顯示贏過藍營對手柯志恩，賴瑞隆提到，從去年TVBS就做過一次，那時落後柯志恩2到3%，但在民進黨四人中算是不錯的；而今年九月即和柯志恩平手，都為41％，領先其他同黨候選人；直到11月民調，領先柯志恩2％，為42%。

賴瑞隆說，TVBS的民調確實對藍營有利一點，不過這幾次民調做起來表現其實還不錯，但還是要戒慎恐懼，畢竟民調數字起起伏伏。



被問及高雄現在英系、蘇系、邁系整合支持邱議瑩，是要跟新潮流出身的他對抗嗎？賴瑞隆回應，應該不會用這樣的角度去解讀，當然大家都會有各自的交情，長遠來說黨內都知道初選氛圍要很小心，一旦內部過於激烈，後續整合難度提高，選情風險也就高。



賴瑞隆指出，過去經歷謝長廷市長時代後，民眾選擇陳菊；同樣陳菊市長時代，民眾後來選了陳其邁，高雄每一個世代都會選出一個最適合的市長跟市民朋友一起前進，這點他認為是超脫派系和個人利益的。



對於個人優勢，賴瑞隆表示，最主要應是自己有10年的市政經驗，接任過經濟發展局專委、工務局主秘，從愛河燈會辦到港灣燈會，也當過世界運動會執行秘書，後來接過新聞局長三年半，最後當了海洋局長一年。



賴瑞隆說，那時當新聞局長，等於每天早上八點到九點要跟市長、副市長他們一起開會，對市政相當嫻熟，大家可以想像在地方開了1000多天的會議，每天討論市政一定很熟；新聞局長也是跟市長一起出門，也都了解大小事。



賴瑞隆直言，自己在業務上算是很熟悉的，像他常講：「如果今天當選，明天就直接可以上工了。」並說與高雄市府的其他局處首長都熟識，因為過去市長即便換人，但優秀人才都會一棒接一棒留下來，所以陳其邁市長團隊當中有一半以上都是老同事，也都知道彼此作風。

