典寶溪上游新建護岸續推進 明年續建625公尺

立委邱志偉積極爭取典寶溪上游新建護岸續推進。（記者陸瓊娟攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

典寶溪治水防洪是大岡山地區最重要的工程之一，水利署六河分署已經完成預算編列，目前正在進行典寶溪中崎橋上游左岸新建護岸設計作業中，預計明年底將會啟動護岸新建工程，總長度625公尺，總工程經費1.2億元。積極爭取預算的立委邱志偉指出，典寶溪沿岸人口密集，治理工程須持續推進，既有河道逐步加築護岸，將能保障沿線民眾的生命財產安全。

六河分署指出，該項工程位於橋頭區中崎橋上游左岸，從既有護岸再往上游新建625公尺護岸，將可以保護堤後農地；目前正在進行設計工程發包，預計明年完成細部設計作業，明年底工程發包，完成發包程序後將能啟動護岸新建工程。六河分署指出，除了中崎橋上游左岸的工程外，目前六河分署持續往上游段持續辦理用地取得作業，目前規劃預計將原本護岸再往上游延伸，連接至楠梓區溪寶北街、溪寶南街，將沿線護岸串聯，擴大防洪效益。

立委邱志偉表示，典寶溪沿線人口密集，因此治水工程持續受到沿線民眾的關注，去年凱米颱風過境水量超過典寶溪防洪標準，致使沿線滯洪池、護岸溢淹嚴重，為此他還爭取水利署經費，由高雄市水利局加高下游段沿線護岸；上游段的主管機關為六河分署，尚未興建護岸的河段，他也請六河分署加速推進，將典寶溪從下游至上游，完成完整的護岸興建工程。