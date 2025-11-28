典獄長推動冬季健康計畫 台中女監導入超慢跑課程收容人紓壓又增肌

記者陳佳鈴／台中報導

台中女子監獄邀請運動推廣者徐棟英教官入監，帶領收容人示範「核心逆齡節拍超慢跑」。（圖／台中女監提供）

冬意漸濃的清晨，台中女子監獄原本沉靜的氛圍，近日因一堂特別的運動課悄然改變步伐節奏。11 月 27 日下午，監方邀請運動推廣者徐棟英教官入監，帶領收容人示範「核心逆齡節拍超慢跑」，為寒冬中的監所注入一股暖意與活力。這項課程的推動，起於典獄長林順斌對收容人健康的細膩觀察。

台中女監位於大肚山腰，館內高齡收容人比例逐年增加。林順斌指出，冬季常有收容人反映手腳冰冷、活動量下降，但受限於監所空間，難以進行大範圍運動。因此，他決定引入動作簡單、節奏和緩、適合多數人的超慢跑，希望協助收容人在冬季維持體能、提升身心狀態。

典獄長林順斌指出，冬季常有收容人反映手腳冰冷、活動量下降，他決定引入動作簡單、節奏和緩、適合多數人的超慢跑，希望協助收容人在冬季維持體能、提升身心狀態。（圖／台中女監提供）

活動中，徐棟英教官以深入淺出的方式講解超慢跑與核心肌力訓練的理論基礎。他強調，超慢跑並不講求速度，而是一種重視「穩定」與「持續」的運動，只要掌握正確姿勢與節拍，就能有效啟動核心肌群，達到燃脂、增肌與舒緩壓力的效果。

示範時，徐教官逐步拆解動作，引導收容人重新認識身體運作方式。原本略帶羞怯的收容人們，在音樂節奏引導下逐漸放開，呼吸平穩、步伐輕快，臉上露出久違的舒展笑容。

為使課程效果得以延續，監方更採納「種子教官」模式，各工場所選出的收容人先接受專業示範，再返回各工場帶領同伴練習，以點帶面推動運動習慣養成，讓健康促進形成良性循環。

活動結束後，參與者反應熱烈。不少人直言這項運動非常適合監所狹窄空間，且能迅速感受到身體變輕與心情放鬆。小珍（化名）說：「原本以為跑步很傷膝蓋，沒想到只要節奏正確，超慢跑竟然這麼輕鬆。」另一名收容人小芳（化名）也表示，能學到專業知識、還能成為幫助他人的種子教官，讓她獲得難得的成就感。

台中女子監獄強調，未來將持續推廣適合監所環境的運動方案，期望每位收容人在有限的空間中，都能找到照顧自身健康、紓壓與重整心境的方法。即便身處寒冬，也能為自己重新找回溫度與力量。

監方更採納「種子教官」模式，各工場所選出的收容人先接受專業示範，再返回各工場帶領同伴練習，以點帶面推動運動習慣養成，讓健康促進形成良性循環。（圖／台中女監提供）

原本略帶羞怯的收容人們，在音樂節奏引導下逐漸放開，呼吸平穩、步伐輕快，臉上露出久違的舒展笑容。（圖／台中女監提供）

