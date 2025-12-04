典禮倒數2天！AAA千人大軍湧入高雄 新人女團KiiiKiii領8組韓星接力撲台

新人女團KiiiKiii是IVE的師妹團，雖然3月才正式出道，這次已是第三度來台灣。翻攝OSEN

南韓音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）12月6日、7日本週末一連兩天在高雄世運主場館登場，今（4日）早已有演員、偶像飛來台，下午IVE的師妹團KiiiKiii、女偶像崔叡娜、歌手WOODZ以及ATEEZ、CRAVITY等男團接續搭機來台。據AAA典禮總製作人透露，這次將有超過1000位的藝人與工作人員大舉登台。

藝人、工作人員逾千人！分4航班陸續登台

負責AAA典禮總製作人的文完植（문완식，音譯）今在社群上透露，這次將有超過1000位的藝人與工作人員來到高雄，藝人也將分批抵台，包含兩架包機在內，預計搭乘4班航班在兩天內分批抵達高雄。

廣告 廣告

除了今天下午已飛抵高雄的混聲團體ALLDAY PROJECT、辣妹女團KISS OF LIFE、貓系女團MEOVV、人氣女團QWER以及嚴志媛、秋泳愚等演員。

8組偶像下午接力出發

KiiiKiii成員Sui將擔綱週日ACON 音樂節的主持人。翻攝Newsen

崔叡娜已從韓國飛往高雄。翻攝OSEN

7月才退伍的WOODZ將與好久不見的台灣歌迷見面。翻攝OSEN

出道後密集訪台的新人女團KiiiKiii，以及5月也曾來台開唱的崔叡娜，退伍後首度訪台的WOODZ（曹承衍），以及ATEEZ、CRAVITY、xikers、KickFlip，還有昨臨時宣布中國成員張帥博無法來台的AHOF等偶像團體，今下午也現身仁川機場搭機飛往高雄，為週末的演出做準備。

JYP娛樂推出的新人男團KickFlip，這次也將出席AAA盛會。翻攝Newsen

AHOF昨臨時發布中國成員張帥博將缺席的消息，今只有7名成員出發來台。翻攝Newsen

xikers從仁川機場搭機來台。翻攝Newsen

ATEEZ以黑色系的機場穿搭出發來台。翻攝Newsen

常來台開唱的CRAVITY沒缺席AAA頒獎典禮盛會。翻攝TV REPORT



回到原文

更多鏡報報導

AAA週末登高雄！ALLDAY PROJECT、MEOVV已出發 《苦盡柑來》的「她」也來了

中國限日令燒到韓團？CLOSE YOUR EYES日本成員杭州見面會「無法登台」 主辦：不可抗力

中國成員又缺席！AAA前夕爆變動 AHOF「他」不來高雄了