典禮前先捐2000萬港幣！MAMA得獎名單總盤點 Rosé缺席獲年度歌曲

Rosé以神曲〈APT.〉抱回年度歌曲獎。翻攝Mnet

韓國年度音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」今明兩天（11月28日、29日）在香港啟德主場館舉行，由於遇上香港17年來最嚴重火警，典禮主辦單位CJ娛樂，在頒獎前就先豪捐2000萬港幣（約新台幣8158萬元）協助救災。而今晚的典禮在追悼氛圍中落幕，第一天的年度歌曲由Rosé的神曲〈APT.〉獲得；另一大獎「年度粉絲選擇獎」則由ENHYPEN奪下，讓他們當場感動噴淚。

朴寶劍主持帶領全場默哀

典禮主持人朴寶劍一開場就領著全場觀眾默哀。翻攝CJ ENM

今晚的典禮由朴寶劍7度扛下主持棒，他一開場就帶領全場5萬名觀眾一起默哀，為香港火警事故失去寶貴生命與摯愛家人的所有人士，致上最深切的哀悼。而今晚的典禮也盡可能沉靜、肅穆，保持追思氛圍。

ENHYPEN奪大獎噴淚

ENHYPEN拿下年度大獎不敢置信。翻攝Mnet

廣告 廣告

並在頒獎時或領獎時正能量地喊話，Stray Kids方燦以英文致詞：「向這次事故致上深切哀悼。你們並不孤單，我們會用音樂陪伴大家。」RIIZE成員元彬也說：「向在艱難處境中的每一位獻上慰問，希望情況能盡快好轉。」ENHYPEN成員Jungwon（梁禎元）表示：「向所有受災者致意，雖然不知道我們的話能帶來多少力量，但會用最好的舞台回應大家。」

MEOVV急避Burning歌詞

MEOVV急忙改掉爭議歌詞。翻攝IG@mnet_mama

貓系女團MEOVV則急忙改掉爭議歌詞，特別把夯曲〈Burning Up〉的「Burning」改成「Turning」，舞台也用燈光取代煙火特效。而今晚獲得年度歌曲的Rosé雖無法到場，也特別拍了影片分享得獎感言，更不忘喊話合唱出神曲的搭檔Bruno Mars，興奮說：「Bruno，我們拿下年度歌曲了！」

SJ為香港集氣！利特感言超暖

SJ隊長利特的得獎感言溫馨不失幽默。翻攝Mnet

另外，今晚的偶像大前輩Super Junior在獲獎時，除了對火災災民致意，利特更笑稱：「今天的MAMA藝人陣容沒有90年代出生的，而我們Super Junior也沒有。我想，這也是一種奇蹟。」幽默致詞讓觀眾覺得溫暖，也不由會心一笑。

MAMA得獎名單 Day1

年度粉絲選擇：ENHYPEN

年度歌曲：Rosé × Bruno Mars〈APT.〉

Fan’s Choice：ENHYPEN、RIIZE、BABYMONSTER、Stray Kids、Hearts2Hearts、ZEROBASEONE、aespa、i-dle

激勵成就獎：Super Junior

全球趨勢歌曲：IVE〈REBEL HEART〉

最佳新人：CORTIS、Hearts2Hearts

最受喜愛團體：BOYNEXTDOOR、IVE

最受喜愛全球藝人：ENHYPEN

最受喜愛全球表演者：IVE



回到原文

更多鏡報報導

香港宏福苑大火／MAMA準時開播！主持人朴寶劍別黑絲帶 領全場觀眾默哀

演唱會遭砍！濱崎步遺憾秀「上海」戰袍 日本歌手今開唱尷尬被切歌

SEVENTEEN小分隊CxM雄蛋連嗨2天日期曝光 VERIVERY明年1月搶先會粉絲