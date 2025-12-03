典藏砲校記憶 湯包開放訂購

永康區公所推出限量砲校紀念品「湯山紀念包」，供民眾購買收藏。 （記者黃文記攝）

記者黃文記∕永康報導

陸軍砲兵訓練指揮部「湯山營區」自落腳永康以來，陪伴地方發展，留下軍事訓練、官兵生活與城市變遷的共同記憶。為讓市民共同回顧砲校在永康深耕數十年的記憶，永康區公所三日推出「湯山紀念包」（簡稱湯包），以實用、具文化感的設計，凝聚在地情感。紀念品同步於官網及臉書發行，邀請民眾一起收藏屬於永康的歷史印記。

永康區長李皇興表示，為讓廣大關心永康砲校歷史的民眾與退伍官兵能留個念想，公所特別將揮別永康砲校時，市長黃偉哲及指揮官互贈深具意義的紀念品進行復刻與組合，以典藏這份珍貴的在地記憶。

廣告 廣告

此次推出的獨家紀念品組合命名為「湯山紀念包」，簡稱「湯包」，公所將其入口意象圖騰刻印在一系列裝備上，包含砲彈造型水壺、專屬背帶、野戰帽、應援毛巾、鑰匙圈及徽章等，所有品項以迷彩帆布袋精心包裝組合成套，別具收藏價值。

「湯山紀念包」自十二月四日起開放民眾訂購，限量八百份，其中六百份線上訂購、二百份提供現場購買，詳細的訂購流程、價格及領取方式，公告於永康區公所的官方網站或Facebook臉書粉絲頁，請有興趣收藏的民眾持續關注，以免向隅。

永康區公所誠摯邀請市民把握機會，一同收藏砲校歲月的深刻記憶，迎接永康未來新篇章。