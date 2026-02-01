典Lu世紀婚！嘻小瓜包6600遭酸爆 專家揭真實「紅包行情」攤開一次看

娛樂中心／綜合報導

嘻小瓜參加典LU婚禮。（圖／翻攝自嘻小瓜IG）

男星陳漢典跟LULU在上週於台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，不過後續卻因紅包金額遭到網友狂酸，引起熱議。對此，也有不少人發問，究竟婚禮紅包要多少，才算禮貌呢？



嘻小瓜在參加典Lu婚宴時，拍片提到禮金包6600元，原本是取吉利的寓意，但數字卻被網友放大檢視，狠酸「全場包最少」，事後，嘻小瓜出面反擊網友，還公開向Lulu道歉的對話訊息，同時強調如果金額不妥，願意再多包給陳漢典跟Lulu。

嘻小瓜包6600反被網友酸。（圖／翻攝自嘻小瓜IG）

對此，Lulu也在社群中做出回應，表示每個紅包都承載大家的祝福，強調她跟陳漢典在意的是朋友間的情誼，無論人是否能夠到場參加，他們都會很珍惜，不希望任何一位朋友受到傷害，這也是他們選擇公開小S紅包祝福的原因。

而根據《104 職場力》分析，婚禮紅包金額並沒有絕對標準，需依宴客地點等級、與新人的交情深淺、出席人數，以及是否領取喜餅等多項條件綜合評估。若與新人僅屬一般交情，例如點頭之交或同事關係，單人出席建議禮金約 3200 元起，攜伴前往則可包至 6000 元左右；若是較熟識的朋友或同學，單人行情約 3600 元起跳，攜伴則建議 6600 元以上。

至於關係更為緊密的摯友或至親，單人出席普遍從 6600 元起算，若攜伴參加，紅包金額破萬元才較符合市場行情。此外，若攜家眷或孩童一同出席，由於實際佔用座位，紅包金額也應適度提高；若是回包禮金，則需高於當年對方所包的數額，才能符合禮尚往來的傳統觀念。

