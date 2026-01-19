典Lu婚禮曝最大難關！Lulu 絕美婚紗再解鎖 竟神撞「30年前巧合」

四季線上／陳軒泓 報導

陳漢典與 Lulu 的婚禮進入倒數，繼先前曝光喜帖並首度公開赴日本富士山拍攝的兩套夢幻婚紗後，二人再釋出另外兩套絕美婚紗照，並親口揭曉此次一系列的婚紗企劃其實正是他們攜手譜下的幸福宣言，親任婚紗照及婚禮「總企劃」的 Lulu 特別為每一套婚紗寫下自己與老公陳漢典的對彼此的「心動告白宣言」，句句有如偶像劇台詞般的文字，彷彿像是戀愛實境秀真實上演，彷彿提前曝光婚宴上的甜蜜誓言。

陳漢典、Lulu 再公開甜蜜婚紗照（照片提供：天地合娛樂）

最新釋出的婚紗照中，讓 Lulu 驚喜與感動的就屬一套帶有昭和復古浪漫風造型婚紗，她透露這套禮服原本只是上網隨意搜尋後找出來的範本，沒想到造型師成品一曝光後竟與媽媽 30 年前結婚時所穿的婚紗款式幾乎一模一樣，連細節都高度雷同，她開心表示：「只能說母女連心，真的很神奇，有一種跨時空的默契，連我媽都覺得很不可思議，好像冥冥之中有什麼連結。」

Lulu 婚紗巧撞媽媽30年前的款式（照片提供：天地合娛樂）

除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 Lulu 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是她一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案，陳漢典笑說：「基本上所有計畫都是她的提議，但我每次都覺得很棒，所以幾乎沒有意見不合，就算有，也都是很順的溝通。」

Lulu 一手規劃婚禮流程（照片提供：天地合娛樂）

隨著 25 日的婚宴即將到來，整體的籌備也進入最後衝刺階段，兩人平時下工後也都在討論婚禮的籌備事宜，因此他們近期每天睡眠都只剩四、五個小時，陳漢典坦言很心疼老婆「一人兼多人用」，他表示：「最辛苦的其實是 Lulu，她對婚禮有很多想像，也真的一步一步把事情完成，我真的很感謝她。」兩人也透露，最困難的環節莫過於賓客名單與座位安排，甚至需要團隊開會討論，成為籌備過程中最難忘的一關。

陳漢典甜謝老婆統籌婚禮，二人曝最大難關是賓客安排（照片提供：天地合娛樂）

