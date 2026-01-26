典Lu婚禮破冰坐同桌？吳宗憲、辛龍私下真實互動曝光
男星辛龍在2020年痛失愛妻劉真。劉真因心臟手術後病況不佳，與病魔搏鬥45天仍不幸離世，享年44歲。喪妻之痛讓辛龍一度選擇隱身，遠離螢光幕前，專注照顧女兒與創作生活。多年低調後，他日前宣布復出，加盟新經紀公司；昨（25）日他也與昔日老闆吳宗憲一同出席陳漢典與Lulu的婚宴，兩人被安排坐在同桌，互動引發外界關注。
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）昨日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，約650位親友到場。身為證婚人的吳宗憲與辛龍被安排同桌，吳宗憲還拿起手機與辛龍、郭子乾等好友開心自拍，互動輕鬆。婚禮過程中，吳宗憲一度被主持人黃豪平點名呼喊《綜藝大熱門》口號，當下正在享用美食的他先是一臉茫然，隨後才大喊口號，逗得現場笑聲不斷。對於是否藉機與辛龍敘舊，吳宗憲受訪時坦言：「沒有啊！昨天是在漢典Lulu的喜悅當中，然後也比較喧鬧，沒有辦法聊得太多」。
此外，吳宗憲先前承諾為新人包200萬元紅包，被追問下落時，他幽默回應：「哎呀！那個小事，講那個就太世俗的了。」並透露已向新人索取帳號，但未正面回應是否已轉帳，笑稱：「你們是來追債的嗎？」現場氣氛依舊輕鬆熱絡。
回顧辛龍過往，他曾是吳宗憲經紀公司「容易文創」旗下藝人。劉真離世後，吳宗憲曾協助辛龍處理後續事務，並鼓勵他早日振作，2020年9月安排他參與公益演唱會，但演出前幾周辛龍決定不演，讓吳宗憲氣到直言：「難道所有人都要求著他嗎？現在是怎樣？」隨後辛龍選擇暫離演藝圈。日前宣布復出後，他並未回到原經紀公司，對此，吳宗憲則大方表示：「該說的話這幾年都說很多了，他要自己走出來，我們也不再逼迫他，讓他自己想通。」
