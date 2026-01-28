典LU婚禮誓詞「下輩子找到我」 陶晶瑩吐槽李李仁：放過我

陳漢典、Lulu浪滿誓詞超感人，陶晶瑩提李李仁吐槽。（圖／天地合娛樂提供、吳松翰攝）

演藝圈新婚夫妻陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，除了小倆口的親友外，也聚集許多圈內好友，現場眾星雲集。對此，陶晶瑩在廣播節目《陶色新聞》分享喝喜酒的心情，提到典Lu兩人的浪漫誓詞，竟脫口與老公李李仁的真實心聲。

陶晶瑩回憶，Lulu在婚禮上向陳漢典喊話：「老公我拜託你，下輩子如果你用不同的身份出現在世上，請一定要找到我，不然我會很傷心」，與邱澤、許瑋甯的甜蜜誓詞有異曲同工之妙，但陶晶瑩下秒切換成冷靜表情，並冷笑回覆「沒關係」，似乎有口難言。

陳漢典、Lulu婚宴被讚是高規格綜藝秀。（圖／陳君瑋攝）

陶晶瑩進一步解釋，因為自己與老公常常跟朋友開玩笑說：「下輩子放過我」，坦言雖然跟老公剛度過結婚20周年，但從二寶未滿5歲的時候，就開始覺得很累，「倒也不是兩個人之間，而是說你們兩個人要共同面對太多事情，然後真正累到，我有問過他（李李仁）：『如果在來一次你還會結婚嗎？』他說：『喔…應該不會。』他可能會想說如果沒結婚，他可以一生衝浪滑雪」，直言生活上的自由度差很多，且不會感到那麼疲憊。

不過，陶晶瑩強調，所有感覺還是因人而異，說不定有人就喜歡有個人陪伴，或者有人可以幫忙做決定，忍不住感嘆：「此刻甜蜜也是真的，後來的那個（疲憊感）也是真實的」，依然祝福新人邁入下個人生階段。此外，陶晶瑩也稱讚這場婚宴是高規格的綜藝秀，看見小倆口的用心設計與歡樂氛圍。

