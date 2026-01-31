典Lu紅包議題延燒！孫協志：包1200也是心意 坦言再婚還是會緊張「暫無蜜月計畫」

孫協志出席電玩展活動。潘佳琪攝

藝人孫協志與夏宇童近年感情穩定，隨著 2 月 14 日婚禮日期逼近，外界對這場西洋情人節婚宴高度關注。針對演藝圈近期熱議的紅包禮金多寡話題，孫協志受訪時展現大器態度，認為無論金額多少都是賓客的一份祝福，即便只包 1200 元也是心意，不應以此衡量交情。他也坦言，雖然並非首次面對婚姻，但對於即將到來的婚禮依然感到既緊張又期待。

婚宴籌備進入倒數階段

孫協志透露，目前的婚禮準備工作已進入最後階段，由於 2 月 14 日時間越來越逼近，各項細節都在加緊微調。關於各界關注的桌數與賓客名單，他表示桌數不多也不少，正在陸續調整中。他坦言這是每次辦宴客最辛苦的地方，但心態相對放鬆，強調：「這一次我們邀請的朋友大多也都是都還蠻好的，所以我們也就是希望他們來就是一個自己的、一個場合的聚會，大家都可以開開心心的吃吃、喝喝，接受大家的祝福。」

坦言婚禮心情仍會緊張

面對即將到來的大喜之日，孫協志大方承認自己還是會緊張，他感性表示：「這種事應該不會有人是習慣的，但是我覺得開心跟期待會多過於所有事情。」他也提到，婚宴的細節大多是依照夏宇童的喜好來安排，希望能打造出像派對般的氛圍。至於是否有蜜月計畫，他則透露 12 月才剛出國一趟，對兩人來說，只要能一起出遊的感覺都像在度蜜月，因此年後暫時沒有任何出國計畫。

平常心看待紅包金額話題

對於陳漢典與 Lulu 引起的紅包數字議題，孫協志直言並不擔心。他認為紅包多寡不應成為焦點，更表示：「包多少都是大家的心意，就算是包 1200 元也是大家的心意，不會有什麼多與少的問題。去計較這個有點太無理取鬧了一點。」他相信賓客會自行衡量與新人的交情，無論給予多少祝福，對新人來說都會是最棒的選擇。

