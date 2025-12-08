兼任國民黨智庫執行長？傅崐萁本人駁稱「造謠」 柯志恩：我第一次聽說

國民黨智庫國家政策研究基金會上週完成董事會改選，但執行長一職仍懸缺；有媒體今（8日）報導，國民黨立院黨團總召傅崐萁可望兼任該職位。（資料照／鄒保祥攝）

國民黨智庫國家政策研究基金會上週完成董事會改選，但執行長一職仍懸缺；有媒體今（8日）報導，國民黨立院黨團總召傅崐萁可望兼任該職位，不過對此傅崐萁辦公室嚴正否認，國民黨發言人、立委牛煦庭也說，傅本人已在黨團群組稱其為造謠。

國家政策研究基金會上週董事會改選，國民黨主席鄭麗文、前行政院長陳冲、前內政部長李鴻源、前國健署署長邱淑媞、台北論壇基金會董事長蘇宏達、前國安會副秘書長楊永明擔任基金會董事；並由鄭麗文任董事長，陳冲、李鴻源任副董事長。

不過，國民黨智庫執行長一職仍未敲定由誰接任，如今就有媒體報導指稱，傅崐萁傳出可望兼任該職位。對此，傅崐萁辦公室嚴正否認，牛煦庭受訪時也透露，傅崐萁在黨團群組中已回應此事為「造謠」，既然沒有的事情就不用多廢唇舌。

甫卸下智庫執行長一職的國民黨立委柯志恩受訪時也驚訝稱「有這種事？我第一次聽到」，她也說，傅崐萁本身就是國民黨中央政策會執行長，若要兼任智庫執行長，「這件事的邏輯聽起來怪怪的」。



