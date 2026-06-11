兼具生態保育、休憩遊憩 竹市東山濕地生態公園環境再進化

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新竹市政府持續推動社區規劃師駐地輔導計畫，鼓勵居民參與公共空間營造，共同打造宜居生活環境。東山社區發展協會參與「114年度新竹市社區規劃師駐地輔導計畫」，以「東山社區環境改善工程計畫」為主題，延續多年來東山濕地生態公園的整理成果，進一步改善果樹花卉區的空間動線與景觀配置，打造兼具生態保育、休憩遊憩及友善共融特色的社區公園。

都發處長蘇文彬表示，東山社區自111年度起參與社區規劃師計畫，基地位於東山濕地生態公園。最初社區從整理公園鋪面及草地廣場著手，並觀察到許多輪椅使用者及長輩經常到公園活動，因此重新鋪設步道、加寬通行動線，並設置輪椅迴轉空間，讓不同年齡及使用需求的民眾都能安心進出。112年至113年間，社區也陸續投入生態池整理及周邊環境改善，讓公園逐步形成更完整的休憩與生態空間。

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東山社區社區規劃師成果。

蘇處長指出，114年度改善重點聚焦於公園另一側長年由社區志工照顧的果樹花卉區。由於早期植栽配置較少考量整體動線，果樹與花卉逐年生長後，部分區域顯得較為密集，也影響長輩及輪椅使用者通行。因此，社區此次以「植栽減量、分類整理、動線延伸」為主要方向，重新盤整植栽配置，讓空間更加開闊，也提升整體使用舒適度。

都發處表示，東山社區這次改善過程最大的挑戰並非施工本身，而是如何凝聚居民對植栽調整的共識。許多果樹與花卉都是社區夥伴多年來親手照顧，大家對植物都有深厚情感，也擔心整理後會失去原有樣貌。為此，社區透過多次討論，逐一列冊盤點植物，確認保留、移植及整理方式，最後才順利完成改善。雖然過程耗時，但也讓居民重新思考公園未來的使用方式與維護方向。

都發處說明，經過整理後，原本較為雜亂的果樹花卉區變得更為開闊，植物也因分類及分區配置而更具層次感；步道動線延伸後，長輩與輪椅使用者能更便利進入休憩，也獲得鄰里肯定與支持。東山濕地生態公園經過多年逐步整理，已從步道、生態池延伸至果樹花卉區，累積出相當完整的基礎。

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