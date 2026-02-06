兼差收入再低也要報稅 國稅局嚴查

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)報導，國稅局(IRS)正加強查緝數百萬美國民眾的副業(side hustles)收入，即使副業收入微薄也要申報，以免小金額惹來大麻煩；某些民眾以為國稅局懶得追討小額收入，但2022年「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)為國稅局提供大量經費，能透過複雜的數據分析、人工智慧(AI)工具展開現代化調查，已經沒有微小收入是稽查軟體會遺漏的。

理財網站Bankrate調查，2025年裡約27%美國勞工有某種形式的副業收入。在2025年間，兼差工作每月收入中位數是200元。

報導指出，雖然國稅局表示只需要申報每年超過400元的任何副業收入，但國稅局對「零工經濟」(gig work)定義頗為廣泛，任何共享汽車應用程式、出租部分房產、網上銷售二手物品或新商品、代辦雜務、從事創意自由業等賺取的金額都包括在內。也就是說，如果把家裡空餘的臥室在Airbnb出租，一年收入超過400元，就屬於國稅局鼓勵申報的範圍之內。

國稅局追蹤副業收入的管道包括：從第三方供應商或任何往來公司取得大量數據；支付零工工資的企業必須提交1099-K稅表，Airbnb與優步(Uber)網站都有申報說明；銀行也會向國稅局申報匯入帳戶的款項，包括透過點對點(peer-to-peer)金融程式的轉帳付款。

報稅軟體Intuit TurboTax指出，Venmo、Paypal等P2P支付處理商，必須向國稅局申報單一納稅年度交易超過200筆、且淨交易額超過2萬元的帳戶。

實體現金交易較難追蹤，國稅局還是可以追查購買、付款、轉帳與銀行存款的流程。法律規定銀行對於超過1萬元的現金存款必須申報，大量使用現金遭稅務稽查的機率增加。

為了避免日後出現困擾，從事零工經濟的兼差民眾要用帳本或記帳程式保存詳細的各種收支紀錄，不要混淆個人財務與業務交易。所有收入都要申報，即使金額看似很小或沒有收到稅單也一樣，準確申報的好處在於業務開支有機會抵扣收入，例如開Uber賺2000元，但車輛維修保養等花費1000元，只需要為1000元淨收入納稅，但如果沒有申報，以後便要為2000元納稅，外加罰款。

