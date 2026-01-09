兼差當車手！ 越南移工判2年刑滿驅逐

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕越南籍男子阿全(化名)來台在1處工廠工作，期間被詐騙集團吸收，擔任詐團提領贓款車手，不少被害人受騙後報警，警方找到阿全後送辦；苗栗地院法官近期審理後，依3人以上共同詐欺取財等罪，判處阿全應執行有期徒刑2年，並於刑期執行完畢或赦免後，驅逐出境。全案上訴中。

阿全自稱，平時在工廠工作、月薪3萬多需撫養雙親，但卻加入詐騙集團，該詐騙集團透過臉書、LINE及交友軟體等管道，透過投資網拍、電商平台、精品買賣或假冒購物平台客服人員等手法，誘騙多名被害人匯款，阿全則協助到ATM提領贓款再轉交給不詳集團成員，製造金流斷點。

法官認為阿全正值青年，具謀生能力，卻為不法利益加入詐欺集團，對社會治安危害甚鉅；但考量阿全在偵查及審理中均坦承犯行，且為受指使的車手，最終判處應執行有期徒刑2年。

