兼差經營賭博、洗錢306億！「茗香園冰室」、「東引快刀手」2老闆起訴

台北知名餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔涉嫌經營賭博、洗錢餘306億，今（1/5）日遭到起訴。資料趙。呂志明攝



知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔，涉嫌以餐廳名義承租辦公室當據點，找來小吃店「東引快刀手」名義負責人黃秀蓉擔任財務及秘書，架設第三方支付「MATCHPAY」及第四方支付「HEROPAY」平台，替外國博弈網站洗錢，發現有利可圖還另設機房經營賭博，犯罪金額逾306億。台北地檢署今（1/5）日依賭博、洗錢等罪嫌起訴羅以翔、黃秀蓉等35名成員，並對羅以翔求刑9年6月、對黃秀蓉求刑6年。

調查指出，羅以翔自2020年8月起，出資購買支付平台系統原始碼，並招募黃威儒、許富雄、蕭立偉等3名技術人員，負責將支付平台系統介接到位於中國、日本及印度等地區的博弈網站。羅以翔還找來黃秀蓉當財務及秘書，利用「茗香園冰室」餐廳名義承租辦公室當據點，裝設各項設備，成立水房「豪杰公司」，陸續招募陳玫含等30人加入擔任員工。

檢調發現，羅以翔與第三方支付業者、人頭帳戶收款業者及博弈網站業者簽立代收、代付文件，取得金鑰完成對接，架起第三方支付「MATCHPAY」及第四方支付「HEROPAY」平台，替博弈網站洗錢。羅以翔發現有利可圖，還於2022年6月增設賭博營運機房部門，自行經營博弈網站「RICH11」，提供百家樂、老虎機、體育等賭博賽事及遊戲，提供賭客遊玩。

羅以翔涉嫌從事賭博、洗錢，檢警查獲出新台幣、美金現鈔。刑事局提供

檢調查出，當賭客在「RICH11」及境外博弈網站申請入金時，「HEROPAY」系統就會將該筆訂單的金額及匯入帳戶，發給上游第三方支付業者或人頭帳戶收款業者。業者收到錢後，會由跑分員（即人頭戶使用人）或其上線將錢匯集到虛擬貨幣電子錢包或指定的國內外帳戶，再透過「HEROPAY」系統向博弈網站業者回傳訊息，告知交易成功與否。

檢調查獲，豪杰公司自2021年7月至2025年9月9日被搜索為止，經營「RICH11」博弈網站及為其他非法博弈網站代收代付，洗錢共306億9489萬9325元。全部不法所得不僅是羅以翔個人獲利及豪杰公司營運資金的來源，還作為「東引快刀手」餐廳（羅以翔為實際負責人）的備援資金。

羅以翔涉嫌從事賭博、洗錢，名下豪車遭查扣。刑事局提供

檢察官認為，羅以翔等35人從事本案賭博、洗錢犯行，不僅隱匿、掩飾不法金流來源，使藏身其背後的犯罪者獲取高額報酬，因而對犯罪更加有恃無恐，嚴重破壞金融秩序及穩定，洗錢金額超過306億元，犯罪情節嚴重。檢察官審酌，羅以翔經營時間極長，獲利達3億1385萬889元，雖然坦承犯行，但至今仍隱瞞豪杰其餘出資股東的資訊，請求法院量處9年6月以上之刑。

至於黃秀蓉則在豪杰創立之初就擔任會計，負責公司帳務及行政事務，還協助將不法所得從虛擬貨幣兌換成現金，依照羅以翔指示保管、存放，屬於公司重要成員，犯罪情節也重大。檢察官認為，黃秀蓉在偵查中供出豪杰公司內部運作及帳冊內容，並坦承犯行，犯後態度尚佳，請法院量處6年以上徒刑。

檢方目前扣得不法所得相關財物，共現金及存款新台幣5086萬617元、美金14萬7697.8元，以及虛擬貨幣「DOGE狗狗幣」7866餘顆、「USDT泰達幣」34萬3830餘顆、「TRX波場幣」3569餘顆，換算價值約新台幣1088萬4561元。此外，檢方也扣得不動產1筆（折合新台幣約5960萬7600元）、保時捷911 Carrera GTS 1台（變價所得約新台幣865萬元）等財產，均建請法院宣告沒收。

