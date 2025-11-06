兼營博弈網站！太子集團找人寫程式 兜售境外客戶上架營運

記者楊忠翰／台北報導

刑事局查扣價值4千萬元的勞斯萊斯幻影。（圖／翻攝畫面）

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，4日專案小組發動搜索行動，一舉拘提天旭國際公司負責人王昱棠及辜淑雯等25人；據了解，天旭國際公司從事線上博奕網站業務，並招募工程師撰寫線上博奕程式，再交給境外客戶上架營運，包括釣魚、百家樂等博弈遊戲，賭資則是匯到第三方平台，使得檢警查緝金流的困難度大增。

刑事局表示，太子集團陳志及其共犯成立詐騙園區，從事電信詐欺及洗錢等犯行，上月8日美國司法部門將其起訴，並針對相關人員實施制裁，包括台灣9間公司及3名國人，由於涉及重大跨國犯罪案件，台北地檢署指揮本局及台北市調查處共組專案小組進行查緝。

廣告 廣告

專案小組追查發現，太子集團在台設立天旭國際、顥月數位等2家公司，其中天旭國際公司在台北101大樓設立辦公室，從事線上博奕網站業務，天旭人資長辜淑雯則負責招募工程師，著手設計線上博弈程式，並將程式交給境外客戶，再從境外架設網站營運，包括釣魚、百家樂等博弈遊戲，該網站也不與玩家直接對賭，賭資會匯到第三方平台，使得檢警查緝金流的困難度大增。

顥玥公司則負責線上博弈客服，台灣儼然成為太子集團的博奕基地；美方公告制裁後，王昱棠立刻指示下屬，將名車過戶或開往其他地點藏放，包括先前沒曝光的勞斯萊斯幻影，並將台灣太子公司名下1000餘萬元，全數轉到尼爾公司。

4日專案小組見時機成熟，率隊前往和平大苑等據點查緝，一舉逮捕王昱棠等11人，並查扣電腦主機62台、筆記型電腦5台、手機16支、網路儲存裝置4部、隨身碟3個、文書29批、大小章2批、存摺30本、現金13萬6000元、汽車行照30本、車鑰匙25支、門禁卡3張等證物。

檢察官為了保全太子集團在台的不法資產，遂向台北地院聲請扣押不動產18筆，總價為38億1421萬餘元，以及各式名車26部，總價為4億7758萬餘元，還有銀行帳戶60個，餘額為2億3,587萬餘元，總計價值高達45億2766萬餘元，台北地院已准予扣押在案。

廣告 廣告

刑事警察局呼籲，民眾協助洗錢及經營博弈均屬於犯罪行為，切勿心存僥倖，誤觸法網，儘管跨國犯罪查緝不容易，但執法機關仍會將透過各種國際合作及情資交換，加大打擊犯罪集團力道，彰顯執法決心，維護社會治安。

警方訊後將天旭董事長特助李守禮移送法辦。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

全面燃燒！柑園街工廠竄火煙 鄰近國小500師生急疏散

租公寓藏貨！標榜24小時待命送件 天道盟大哥帶6小弟販毒遭逮

陳志大帳房！境外指揮購買豪宅名車 太子集團在台實際負責人是她

詐團先出手！假借普發1萬騙婦300萬 警衝網咖逮25歲車手

