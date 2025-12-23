「兼職工作」瀏覽數 3個月爆增14% 職缺高達22.3萬個





台灣大學等8所大學因為實施學期制度改革，在昨（22）日開始放寒假，連同春節連假計算在內，假期一共長達65天，預計明年2月23日開學，堪稱史上最長寒假。時值歲末年終適逢節慶多，緊接而來的聖誕假期、元旦跨年、寒假以及農曆春節，刺激餐飲、旅遊、銷售等內需產業消費動能，店家短期人力需求瞬間升溫，更帶動學生族群打工意願上揚。

根據「1111立即上工」統計10、11、12月的兼職工作瀏覽數，近三個月大幅度增加14.2%，在兼職及打工職缺部份，合計有高達22.3萬筆工作機會，相較去年同期也明顯增加4.5%，呈現各行各業正處於「缺人急招」狀態。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，觀察22.3萬筆的兼職就業市場分佈，以餐飲住宿10.3萬筆占最大宗，時薪平均210-250元，其次則是批發零售3.1萬筆，時薪190-220元、一般服務業2.7萬筆，時薪分布190-200元、教育藝文相關1.5萬筆，擔任櫃檯行政或帶班導師時薪190-220元，科任教師行情則落在600-1000元，運輸倉儲貿易1.2萬筆，時薪平均200-250元。

曾仲葳分析，寒假以及農曆年節，國人出門旅遊以及外出聚餐頻率增加，因此業者需要備足大量短期人力，支援內外場及房務櫃檯工作，才能夠應付大批的來客量，維持穩定的服務品質。而批發零售業受到年節採購、促銷檔期與電商下單的買氣影響，門市銷售、活動促銷以及收銀人員需求攀升，彈性排班的兼職人員，就成為補充人力的首選。

曾仲葳指出，在一般服務業方面，年底大掃除以及節慶活動較多，自然需要更多短期人力加入。另外因應寒假補習、營隊、才藝課程等需求，教育藝文相關業者徵求隊輔、助教、活動人員支援，因而短期工作機會大增。而在運輸倉儲貿易，農曆年節送禮，本來就是運輸物流業最繁忙時段，需要大量配送、揀貨與倉儲作業人力到位支援。整體而言，明年1月1日起最低工資時薪調升至196元，加上寒假長達兩個月，兼職機會大量釋出，刺激了學生打工及上班族兼職意願，搶賺寒假財。

1111人力銀行總經理張篆楷觀察，物價逐年上漲錢不夠用，已是受薪階層的共同心聲，「第二份收入」成了許多上班族職涯規劃的選項，1111立即上工提供多元短期兼職機會，不論是學生課餘時間打工、上班族斜槓增加收入、自由接案者彈性工作，只要投出履歷快速媒合，就能在短時間立即上工充實荷包。

張篆楷提醒，社群平台充斥「假打工真詐騙」的徵才訊息貼文，常以「高薪領現」、「在家工作」等話術吸引求職者，建議找工作務必選擇合法平台，避免隨意加入陌生群組或提供銀行帳號，以免無端落入詐騙陷阱。

