兼職打工制服費誰出、要給身分證？勞動契約怎麼簽一次看，雇主扣薪水違法嗎

行政院主計總處24日公布10月失業率為3.36%，連2個月下滑，創下近25年來同月最低水準；主計總處官員表示，工時不足就業人數也終止連3升，顯示勞動市場情勢穩定。另一方面，不少學生族或民眾會選擇從事部分工時工作（兼職），勞動部近日修正發布「部分時間工作勞工勞動契約參考範本」，增訂不得要求勞工負擔制服費用等數點契約條款，提醒企業應立即檢視現行契約並修正，避免觸法被開罰。

勞動部24日在臉書提醒，在新修訂的「部分工時勞工勞動契約範本」修訂了4幾點項目，一是明定「有繼續性工作」的定義，要列示臨時性工作、短期性工作、季節性工作、特定性工作4個態樣，才可以簽訂定期契約，雇主不能任意要求勞工簽訂；再者是，雇主不能任意扣薪，雇主不得未與勞工釐清責任歸屬及妥為協商違約金或賠償費用前，逕扣勞工工資或要求勞工賠償，另外，損害若是雇主經營風險或因違法經營所造成，不應要求勞工負擔。

至於許多人打工時，店家或企業可能會有服裝規定，勞動部也在修正版本中明定，雇主不得要求勞工負擔制服費用，但勞工對制服應負保管義務；此外，為防求職詐騙，勞動部指出，為避免有不肖雇主或不法份子假借「求職資料審核」或「代辦薪轉帳戶」等名義，要求或誘騙學生及青年打工族提供金融帳戶、金融卡、存摺或身分證件，進而將帳戶作為詐騙人頭帳戶等不法行為，因此增訂「雇主不得要求勞工繳交證件、金融卡及存摺」，面試時，如遇雇主要求繳交身分證件、金融卡及存摺，得立即拒絕或向主管機關檢舉，避免受害。

勞動部強調，「部分工時勞工」的勞動權益與一般勞工並無不同，事業單位應確實遵守勞動基準法等相關勞動法令，建議雇主與部分工時勞工簽訂勞動契約時，可多加參考勞動部的「部分時間工作勞工勞動契約參考範本」，避免未來衍生爭議。勞動部也在貼文中提醒，打工族記得簽訂勞動契約保障自己。同時，勞動部也於官網的「業務專區」之「勞動條件、就業平等」之「部分時間工作勞工權益」業務主題項下，發布契約範本。

