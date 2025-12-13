兼職「聖誕老人」年收破百萬！他嗨喊：準備退休

隨著耶誕節的到來，有人利用節日發展副業，甚至因此提前退休。（示意圖／翻攝自pexels、unsplash）





隨著耶誕節的到來，有人利用節日發展副業，還有望提前退休。美國一名51歲的消防員桑德斯（David Saunders），靠著扮演耶誕老人，每年多出了約3.5萬美元（約新台幣109萬元）的額外收入。這段意外開展的「職涯第二春」源自多年前為兒子帶來的暖心驚喜，如今17年過去，他也積極規劃要提前退休，並加緊投入扮演聖誕老人的工作。

根據英國《太陽報》報導，聖誕節可以說是桑德斯最忙碌的時刻。在17年前，桑德斯為了給當時6歲、還在住院的兒子帶來歡樂與笑容，於是便選擇穿上聖誕老人服裝探望兒子及其他小朋友。沒想到此舉卻意外開展了他的副業生涯，如今只要到了每年12月，他就會穿上紅色服裝，搭配濃密的大白鬍子，並走訪多個家庭，為他們帶來歡樂，家長也會給予桑德斯一定的報酬。

時間一年年過去，只要到11、12月左右，桑德斯就會提前向消防局請假，馬不停蹄地展開每個行程。除了平均走訪150戶家庭外，他也積極投入電影《All I Want for Christmas》、《A Wonderful Time of the Year》以及聖誕募款節目的拍攝，讓他賺的盆滿缽滿。

從今（2025）年開始，桑德斯的副業進一步擴張，並新增攝影服務，自10月初便開始提供拍攝。今年的家庭探訪行程也從11月就開跑，比往年還提早了一些。這樣的調整也讓他的年收入，比去年再增加1萬美元，總收入可高達3.5萬美元（約新台幣109萬元）。

這筆收入使他更有條件提前退休。桑德斯表示，這份工作帶來的滿足感與獲得的收入，也讓他開始考慮，是否要結束長達31年的消防員生涯。桑德斯坦言，「我仍然熱愛消防工作和同事，但我的身體真的很累，也經歷了多次手術，我更願意做聖誕老人」。

