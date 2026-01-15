兼顧國防與地方發展 立委楊瓊瓔促檢討水美山砲陣地禁建管制





立委楊瓊瓔十五日上午辦理「檢討國防部陸軍水美山砲陣地（尾山陣地）禁限建管制範圍」現勘協調會，針對長年影響地方發展的軍事管制問題，邀集陸軍相關單位與地方民代、里長面對面溝通，盼在兼顧國防安全前提下，為地方發展尋求合理解方。市議員楊啟邦、水美里長陳俊樑、水美社區發展協會理事長莊振瑋及多位地方人士到場表達意見。

陸軍步兵第104旅表示，水美山砲陣地畫設為禁建範圍，主要考量射擊範圍內不能有建物影響射擊視線，確實有其軍事作戰需求，是基於國防安全的必要措施。市議員楊啟邦則指出，地方理解國防需求，但希望在不影響國防安全前提下，能適度檢討調整，例如將部分禁建放寬為限建，才能避免地方發展長期受限，影響地主權益。

陸軍司令部指出，「尾山軍事管制區」內包含台中市外埔區水美西段863地號等10筆土地，區內設有8座榴彈砲堡及人員掩蔽部工事群，在戰術運用上，可瞰制大甲溪河口及台中地區制高點等重要地形，屬於作戰區重要戰略要點，目前也已結合年度演習及戰備演訓任務規劃使用。

陸軍司令部進一步說明，民眾持有的水美西段152及152-1等2筆建地，所鄰接的863地號砲堡仍屬尾山軍事管制區範圍，並納入聯合作戰計畫戰砲排陣地運用，若解除或調整管制範圍，恐將影響未來作戰區戰術任務。

楊瓊瓔表示，陸軍水美山砲陣地過去曾有常駐部隊，目前已無駐軍，屬於「低密度使用」，但因地勢居高，戰時仍具防守用途。她指出，目前152地號上的伏地堡佔用民地，經協調後，陸軍步兵第104旅已允諾在2個月內拆除，將土地歸還給民眾。

至於6座砲堡中，位於水美西段863地號的砲堡，鄰近建地與工業用地，地方多次反映因私人土地被劃入禁建，影響開發與利用，是否有廢除或遷移，104旅允諾將在6個月內進行檢討評估。

楊瓊瓔強調，她尊重國防專業，也理解軍方顧慮，但地方長期承受禁限建壓力，國防部與十軍團應持續滾動檢討，在安全無虞前提下，尋求更有彈性的管理方式，讓國防與地方發展不再對立，而是找到雙贏方案。

另方面，楊瓊瓔也力拚台中市長初選出線，今天上午8時30分先行走訪大甲菜市場向鄉親拜票，攤商熱情致贈青蒜、菜頭、粽子、包子等象徵好兆頭的物品，祝福她「步步高升、好彩頭」。

楊瓊瓔看到不少女性攤商生意興隆，感性表示「女人真的撐起半邊天」，並喊出「女力接棒」，強調盧市長已為台中打下穩健根基，她願意承擔接棒，持續為城市打拚，讓台中更進步。



