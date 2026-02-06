兼顧美感與安全 北市補助18校升級跑道球場

臺北市教育局補助學校優化運動場域，士林國小跑道採用深淺交織的藍色系與沉穩灰作為主調

運動場域對學生體適能發展與心理健康具有重要意義。臺北市教育局推動校園運動設施優化工程，今（115）年編列1.3億元，預計補助18所學校改善跑道與球場，透過色彩美學、材質創新與工程細節全面升級，將傳統單調的運動場轉化為兼具安全機能與視覺美感的藝術場域。

臺北市教育局工程科股長簡碩廷表示，臺北市持續協助學校優化校園運動設施，114年補助16校、經費逾1億1,000萬元；115年擴增至18校，總補助經費超過1億3,000萬元。本次優化工程強調「專業機能」與「舒適體驗」並重，在工程細節上，將傳統易積水且具高低落差的明溝全面改為與跑道面層齊平的「隱形線型溝」，大幅提升排水效率，並降低學童奔跑時絆倒的風險。在材質選擇上全面採用高品質合成橡膠跑道，其優異的彈性與減震效果能提供更佳腳感回饋，有效保護學生膝關節與踝關節，讓運動成為一種享受。

臺北市教育局表示，各校改善成果依據校園特色展現多元風貌。北一女中與士林國小打破傳統紅磚色跑道框架，採用深淺交織的藍色系與沉穩灰為主調，視覺上清新涼爽，並與綠意校園相得益彰。多色系跑道設計不僅賦予運動場時尚感，也讓學生在慢跑時感受光影流動的律動美學。

福林國小與信義國小的球場色彩則展現大膽創意。福林國小以紅、綠、藍三色幾何拼接，清楚區分籃球、躲避球等運動區域，使空間充滿童趣與活力；信義國小在藍色球場中央漆上醒目的「XINYI」校名大字，強化學生的校園認同感與凝聚力。民生國中室內體育館則著重細節與質感，嶄新的木質地板在溫潤燈光下閃耀細緻光澤，不僅提供專業競賽場地，也營造沉靜專注的運動氛圍。

臺北市教育局指出，本次成果充分體現「環境即教育」理念，讓跑道與球場不再只是水泥與膠面的堆砌，而是融合安全、專業、永續與美感的生活教育場域。透過線型溝的隱形防護與合成橡膠的舒適腳感，優化後的運動空間顯著提升校園環境品質，也讓師生對校園生活產生更深的歸屬感。