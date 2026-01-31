兼顧觀光環保 十分國小研發環保永續天燈獲專利

（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市平溪區放天燈美景雖吸引人，但也衍生環境污染議題。十分國小開發可完全燃燒的改良式環保永續天燈，獲經濟部新型專利，盼望透過教育的力量，兼顧觀光與環保。

市府觀旅局30日宣布國際知名的「2026新北巿平溪天燈節」將於2月27日登場。但天燈常卡在森林、山谷中，無法撿拾回收的天燈，造成環境污染。

平溪十分國小與金山高中自造者中心合作，研發改良式環保永續天燈，可有效完全燃燒。這項發明已於去年4月由十分國小取得經濟部智慧財產局新型專利。

新型專利創作人之一的十分國小前校長利一奇，今天接受中央社記者電訪表示，校園常因為放天燈造成環境污染，十分國小主任蔡金葉、主任陳昌維，攜手金山高中主任吳建璿研發改良式環保天燈，透過AI人工智慧科技設計，讓天燈兼顧經濟發展、環境保護。

十分國小現任校長吳忠霖接受中央社記者訪問表示，平溪是天燈的故鄉，以施放傳統天燈為主，但需要由居民撿拾天燈殘骸，有些隱在山林間，不容易被撿拾。學校研發的環保永續天燈兼具教育與環保意義。

吳忠霖說，以薄木片取代傳統天燈底座原有的竹子及鐵絲，永續天燈於3月3日的第二場在十分遊客中心試放，因結構不同，還有別於傳統的噴火槍，由專人以防風打火機點燃金紙。

他說，永續天燈幾乎充分燃燒，更有願望直達天聽的儀式感。目前仍處於和地方商家溝通與傳達理念階段，尚未量產。

新北市府提案制定「天燈永續發展自治條例」向業者收取「永續發展費」，收入支應天燈衍生的問題。經濟發展局回應記者詢問表示，就算天燈可全數燃盡，仍須共同負擔觀光活動帶來之環境負擔，及肇災風險等，故仍須張貼天燈標章。

經發局說，自治條例已經市議會通過，於去年7月21日提送行政院審核，立法院還有其他法案審理中，且涉及各部會整合意見，新北市將待核定後再發布實施。（編輯：張銘坤）1150131