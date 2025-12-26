兼顧防災與生態 三條崙海岸景觀工程啟動

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣政府推動「四湖鄉三條崙海水浴場周邊環境景觀改善工程」，26日正式開工，工程總經費約1億3,780萬元，工期為400日曆天，未來將全面提升海岸防護能力、遊憩品質與無障礙友善設施，為三條崙海岸注入新的發展動能。

水利處指出，三條崙海水浴場過去曾是雲嘉地區重要的親水遊憩據點，隨著設施老化與海岸環境變遷，功能逐漸式微。近年縣府整合海岸防風林與周邊資源，擴大規劃「三條崙海岸遊憩區」，串聯漁港、海洋教育中心、海清宮及風箏衝浪學校等節點，並結合大型活動帶動觀光人潮，逐步轉型為兼具休憩、教育與觀光機能的濱海場域。

廣告 廣告

本次工程重點包括強化圍堤結構，提升抵禦極端氣候與強風浪的能力，確保海水浴場及周邊空間使用安全；同步進行養灘作業，改善原有泥灘地形，營造潔淨、平緩且適合戲水的沙灘環境，同時保留部分泥灘作為潮間帶生物棲地，在遊憩利用與生態保育之間取得平衡。

此外，工程亦規劃設置越堤無障礙通道，提供長者、輪椅族與親子推車族群安全進出海灘，並作為救援服務動線，進一步提升水域活動的安全支援能量。縣府表示，後續將分階段推動綠丘植生帶、海岸地景藝術、沙灘活動設施、自行車道與導覽系統，逐步形塑結合生態教育與親水休憩的濱海廊帶。（照片／雲林縣政府提供）