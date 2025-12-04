兼顧防疫與產業 屏東縣全面禁用廚餘養豬

屏東縣府由副縣長黃國榮（中）宣佈全面禁止廚餘養豬。

行政院拍板定案民國一一六年起禁止廚餘養豬！屏東縣府宣佈，全面禁用家戶廚餘、事業廚餘養豬；但轉型期間，同意動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料養豬。

行政院會通過農業部與環境部報告的「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」，民國一一六年起將全面禁用廚餘養豬，但也訂出轉型緩衝期，有條件開放廚餘直至民國一一五年十二月三十一日為止。

屏東養豬場有一千兩百八十五場、共飼養一百多萬頭，為全台養豬場數最多、頭數第二多的縣。其中，原有九十八場養豬場使用廚餘養隻，在台中發生非洲豬瘟疫情後陸續有豬農退場，目前還有九十五場、約十四萬頭。

行政院公佈禁止廚餘養豬及輔導轉型落日方案後，屏東縣副縣長黃國榮率環保局長顏幸苑、農業處長鄭永裕、動物防疫所長李永文等人，召開「屏東縣禁用廚餘養豬政策」說明會。

黃國榮宣佈，考量防疫與產業需求，屏東全面禁止使用家戶及事業廚餘養豬，但同意動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料養豬，配合中央政策給予一年轉型，轉型最後期限為一一五年十二月三十一日止，並培訓養豬場專業特約獸醫師，做好養豬場防疫及通報工作。

顏幸苑指出，在疫情前屏東縣每日餵養豬隻的廚餘量為兩百四十公噸，多數來自高雄、台南、花東等外縣市，屏東縣內產生的廚餘量僅約四十公噸，縣府已自十一月十日起禁止外縣市廚餘進入。

顏幸苑說，縣內廚餘經瀝水後約三十公噸，目前縣內既有的處理設施為廚餘堆肥場，估算每日可送往堆肥場五公噸，剩餘二十五公噸以焚化方式處理。

屏東縣府決議，除持續禁收外縣市廚餘外，家戶廚餘及事業廚餘僅能透過清潔隊、乙級清運業者，運送至焚化廠、堆肥場或生質能廠去化。

屏縣府強調，為落實禁用廚餘養豬，將加強稽查，若發現違規情形，將依廢棄物清理法裁處，可處新台幣三百萬元以下罰鍰，若是任意棄置廚餘，一經查獲移送法辦。