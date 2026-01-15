再下一城！奧丁丁通過嚴審 拿下內華達州支付執照

奧丁丁集團赴美掛牌資料照。 圖: 奧丁丁/提供

[Newtalk新聞] 再下一城！奧丁丁通過嚴審，拿下內華達州支付執照針對此次取得內華達州資金支付執照（MTL），奧丁丁集團（NASDAQ: OWLS）美國合規版圖拓展至 41 州，其戰略核心在於切入「內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）」這個全球觀光、娛樂與國際商務的匯聚點。取得執照意味著集團旗下 OwlPay 支付服務將能合法處理當地龐大的高頻跨境交易金流，有望正式將「內華達州」的行政許可轉化為具體的商業獲利動能，協助企業客戶解決傳統跨境支付痛點。

奧丁丁表示，內華達州的金融監管審查素以嚴謹著稱，通過此一審核再次驗證了奧丁丁在高標準內控與風控上的實力。在當前快速變動的數位金融環境中，這張執照為企業合作夥伴提供了一個穩定、安全且值得信賴的跨境支付與結算基礎建設，展現集團堅持長期穩健經營的承諾。

此舉是全球監管藍圖的關鍵拼圖

奧丁丁進一步表示，除了深耕美國市場，奧丁丁展現了清晰的全球執照佈局節奏。目前奧丁丁已持有歐盟 VASP 及電子支付等代行業（亦即Bank API執照）等關鍵牌照，並正積極推進香港、新加坡及拉丁美洲的合規申請。隨著內華達州的加入，奧丁丁正加速串聯北美、歐洲與亞洲的金融節點，致力於構建一張無縫接軌的全球企業支付網絡。

