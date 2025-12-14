再不來就錯過啦！慢遊新竹滿滿的柿餅曬到發光，怎麼拍都像電影場景
假日不知道去哪裡走走嗎？快來新竹，享受一場充滿季節色彩與懷舊氛圍的慢活一日遊！
第一站：季節限定的黃金海！味衛佳觀光農場
每年秋季最期待的畫面就在這裡！來到**「味衛佳觀光農場」，捕捉那一片令人驚豔的黃澄澄柿餅海**！
在朗朗晴空下，數以萬計的柿餅在陽光下閃耀著金黃光芒，構成一幅絕美的豐收圖畫。無論是遠景的壯觀還是近景的細節，怎麼拍都超美、超療癒！這是季節限定的美景，錯過就要再等一年喔！
第二站：感受時光倒流的客家風情！湖口老街
捕捉完美景後，驅車前往充滿故事的湖口老街。
在這裡，您可以悠閒地散散步，感受歷史的沉澱。漫步在獨特的巴洛克式紅磚拱廊下，彷彿時間倒流，帶您回到日治時期的繁華歲月。別忘了品嚐老街上的道地客家味小吃，讓味蕾也跟著一起旅行！
趁著好天氣，趕快規劃一趟說走就走的新竹慢遊吧！
行程亮點：
視覺饗宴： 味衛佳的壯觀柿餅曬場。
文化洗禮： 湖口老街的巴洛克式建築。
美食探索： 品嚐客家傳統好滋味。
2011-11-25 新埔柿餅‧味衛佳柿餅加工廠
我來朝聖！看到小子娘的照片，才知道竟然有這種地方，而且到了味衛佳柿餅廠後，才發現大家都是人手一台相機來拍照，不是來買柿餅……
就是這張，小子娘與bibi的幸福照，人家是在晒柿子，她是來晒幸福，所以我不是聞香而來，而是聞幸福前來^^
位於新埔鎮旱坑里的味衛佳，看到招牌後真的不用急著在路邊停車，假日人潮多的驚人，在這個邊坡不遠錯就可以看到滿滿的人潮，會停在邊坡上的人應該都跟我一樣第一次來這裡，聽好囉，就從招牌在外內開，內有停車場，當初不知道停了好遠，再加上天氣熱，走到裡面還要十分鐘，走到想哭……..
接著，即在三合院前，看到晒柿場，滿滿的人，還有一個柿餅婆出來配合拍照，拍照聲此起彼落，真的好恐佈……
往內走，可看到一區小朋友的休息區，為什麼呢？因為大人都去排柿餅不然就是在拍照，這裡擠滿一群小朋友要盪鞦韆，可愛^^
其實人潮若沒那麼多的話，這裡的裝飾都挺有味道，可以慢慢的享受
接著，又被人群給嚇著了，有沒有看到樓上滿滿的是人，大家要往下照柿餅婆晒柿子的景
有看到人潮嗎？沒法好好拍照，真的！沒法…不過我是來朝聖的…還是很高興
柿乾，是一種高貴的中藥材，主治虛勞不足、去痰止咳、補心肺、滋氣管、潤聲喉。用於燉雞湯，滋養又好喝
後來才知道，原來都要由下往上照才漂亮..
在這裡真的可以感受在地的本土味
很可愛哦，告示牌上有寫什麼時候柿子樹最美，幾月晒什麼柿
這就是牛心柿、筆柿、石柿…
至於這是什麼？找不到人問….
老爸去排柿餅，排了快十分鐘了..還沒回來
照不到柿餅，照照兒子吧，太陽大..照起來挺不錯的…
Errol說好吃!
小開說的很好吃~柿餅、柿乾一盒150元 單片包柿餅一個25元
味衛佳柿餅加工廠
地址：新竹縣新埔鎮旱坑裡11鄰35號
文章來源：睡天使醒惡魔
