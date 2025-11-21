再不兌獎就過期！2張千萬發票沒人領 中獎地曝光

財政部提醒，還有多張大獎發票尚未兌領。（示意圖／東森新聞）





兩份千萬大獎還流落在外！財政部表示，7-8月期的統一發票千萬大獎還有2張未領，分別是在APP Store訂閱300元、還有台南龍崎一家7-11購買食品花費102元，財政部提醒民眾，7-8月期的統一發票領獎期限到明年1月5日，中獎民眾如果逾期將沒辦法兌領獎金。

9-10月份的統一發票中獎號碼將在25日開獎，但7-8月的千萬特別獎還有2張未兌領、200萬元的特獎也有5張尚未兌領、雲端發票的100萬元也有2張未兌領，財政部呼籲民眾盡快對領，不要讓大獎白白作廢了。

尚未兌領的大獎發票有哪些？

千萬元未領獎發票

APP Store 訂閱300元 台北市信義區松仁路100號32樓

7-11超商 食品102元 臺南市龍崎區楠坑12-1號1樓

200萬元未領獎發票

App Store 訂閱220元 台北市信義區松仁路100號32樓

Uber Eats 外送費3元 新北市林口區文化二路1段390號7樓

7-ELEVEN 食品132元 彰化縣鹿港鎮鹿和路1段271、273、275號1樓

元一瓦斯有限公司 瓦斯桶290元 臺南市安南區環福街106巷200號

茶の魔手 飲品30元 臺南市歸仁區保大路3段258號1樓

雲端發票100萬元未領獎發票

SONY 網路服務費258元 臺北市信義區興雅里松高路1號9樓

Galaxy Store 應用程式147元 臺北市信義區

