「再不走就砍你！」藤山步道驚見女子亮刀 登山民眾嚇壞

彰化藤山步道驚傳有女子持刀喊「再不走就砍你」。翻攝自Google Map



台北日前發生震驚社會的隨機砍人案，造成3死11傷，未料相隔不久，彰化縣員林市藤山步道昨（1/19）日上午也發生一起事件，有一名女子竟持長刀恐嚇健行民眾，大喊「再不走我就要砍你！」所幸家屬即時出面制止，未釀成傷亡。

據了解，當天有民眾前往藤山步道健行並向友人介紹路線時，突然有一名女子手持長刀，從步道旁住家方向衝出，並對民眾出言恐嚇「再不走我就要砍你！」現場氣氛一度相當緊張。同行友人立刻提醒快跑，隨後一名疑似家屬的男子趕緊衝出，將持刀女子制止並帶回屋內，事件才未進一步擴大。

受驚民眾事後在臉書社團「員林人大小事」發文提醒，引發網友熱議，，也讓不少常前往該步道運動的民眾感到不安。原PO表示，家人當下雖未立即報警，但事後仍心有餘悸，提醒大家外出活動務必提高警覺。

南投警分局 20日發布新聞資料說明指出，針對網路貼文所指「藤山步道民眾行為失常持刀」案件，警方於20日上午10時許前往該名女子住家了解狀況，家屬表示，該女子領有身心障礙證明，情緒在季節交替、假日人潮較多或環境吵雜時，可能較不穩定，平時家人也會加強看顧。

南投警方指出，接獲通報時，該名女子已無自傷或傷人之虞，因此未啟動進一步醫療評估，後續仍由員警向當事人及家屬進行告誡，要求確實約束行為，避免類似情況再度發生。

另一方面， 員林警分局雖然事發地點屬南投縣轄區，但考量藤山步道位於縣市交界、健行民眾眾多，已協調相關單位，加強步道及周邊聯外道路巡邏密度，以提升民眾安全感。

警方呼籲，民眾前往登山步道或山區活動時，應盡量結伴同行，隨時留意周遭狀況，若遇到暴力威脅或突發情形，在確保自身安全的前提下，務必第一時間撥打110報警，交由警方與相關單位處理，共同維護公共安全。

