再不走就砍妳！藤山步道驚傳持刀威脅 遊客嚇壞：要去收驚

彰化員林市藤山步道昨日傳出有人持刀威脅遊客「再不走我就要砍妳」。（翻攝自彰化旅遊資訊網）

彰化員林市藤山步道昨日傳出有人持刀威脅遊客「再不走我就要砍妳」，對此，員林警方說明，已通報南投警方介入處理，並同步加強周邊巡邏，以確保民眾安全。

有網友在臉書社團「員林人大小事」發文分享，當天早上他媽媽與2名友人前往藤山步道爬山，途中突然有一名女子持刀從步道旁的住家走出，並出言威脅「再不走我就要砍妳！」，所幸屋內疑似是家屬的男子即時衝出，將持刀女子壓制帶回屋內。他表示媽媽當時並未立即報警，而是傍晚回家後才向他提起，只說「可能需要去收驚」，原PO也表示「現在不管到哪都保持警惕的心，也要有些危機意識，大家一定都要平安！」，也提醒其他民眾前往藤山步道時提高警覺。

廣告 廣告

對此，員林警分局表示，經查證後確認事發地點位於與員林相鄰的南投縣境內，已通報南投警方處理。南投警方於20日上午接獲報案後，前往疑似涉事女子住家關心了解，家屬表示該名女子領有身心障礙證明，情緒在季節變化或假日人潮較多、環境吵雜時，可能較不穩定，家人平時也會加強看顧。

為預防類似事件再次發生，員林警分局已協調相關單位，加強藤山步道及周邊聯外道路的巡邏密度，提升登山健行民眾的安全感。警方也呼籲，民眾前往步道或山區活動時，應盡量結伴同行，留意周遭人車動靜，若遇到暴力威脅或緊急狀況，務必在確保自身安全的前提下，第一時間撥打110報警，交由警方介入處理，以維護公共安全。

更多鏡週刊報導

11歲女童「叫一聲」離奇猝逝！疑染B19「蘋果病」 醫示警3類人風險高

台美關稅談判幕後 卓榮泰揭鄭麗君壓力大：連聲音都在顫抖

陪伴28年！六福村「大怒神」將換新面孔 網友狂敲碗記憶中的1設施：快回來