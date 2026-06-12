再也不來了！遠赴看球搶光光 中國客在墨西哥遇搶劫保住命

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▲遇劫當事人出示額頭被劫匪用槍抵住留下的紅印。

【本報大陸新聞中心 報導】6月12日凌晨，中國駐墨西哥大使館發佈安全通報，通報一起針對中國公民的搶劫事件。事發時段為深夜，機場周邊路段人員稀少、治安風險較高。

據悉，當地時間6月10日深夜，多名赴墨西哥觀看2026世足賽的中國旅客，在墨西哥城國際機場附近道路遭遇持槍搶劫，所幸人身安全但隨身財物被洗劫一空。

據當事人描述：剛到墨西哥半小時就被飛車黨用槍抵著頭，包包、電腦、現金、手錶全被搶了，萬幸生命還在，表示再也不會來墨西哥了，還是大陸安全。並表示已經聯絡大使館，補了證件，馬上回國了。

此次持槍搶劫屬於突發惡性案件，嚴重威脅在墨中國公民的出行安全。事件發生後，中國駐墨西哥大使館迅速回應，第一時間向墨西哥當地執法部門嚴正交涉，要求墨方高度重視案件情況，全力開展偵查取證，加快抓捕涉案劫匪、查清案件事實，切實保障中國公民合法權益與境外出行安全。（照片翻攝畫面）