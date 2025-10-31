再也不敢貪吃了！法鬥犬偷舔罐頭「舌頭卡住」嚇得主人急送醫

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

英國一隻貪吃的狗狗「邦妮（Bonnie）」日前因貪嘴而發生意外，牠在舔食罐頭殘渣時，舌頭竟被卡在罐內無法拔出，情況一度讓飼主當場嚇壞，所幸最終在獸醫的協助下，「邦妮」順利脫困，並未受到嚴重傷害。

據了解，「邦妮」的飼主路易莎（Louisa Davis）當晚餵完狗罐頭後，便將空罐隨手放入資源回收桶中，沒想到狗狗卻在主人不注意的情況下跑去翻找，企圖舔乾淨罐中的殘留食物，而就在牠低頭「享用」的瞬間，舌頭竟被緊緊卡在罐口，怎麼掙扎都無法脫身。

家中廚餘或回收物若含食物氣味，務必妥善處理，以免寵物因好奇或貪吃而發生意外

(示意圖/Unsplash)

路易莎發現異狀後，立刻上前查看，只見「邦妮」滿臉驚恐、舌頭卡在罐裡動彈不得，嚇得她立刻抱著愛犬衝往附近的動物醫院求助，幸好在獸醫的細心幫忙下，成功將罐頭取出，並確認舌頭無受損，只留下狗狗與飼主短暫的驚嚇。

故事曝光後引起網友們熱烈討論，不少人紛紛心疼留言「下次不敢貪吃了」、「可憐的狗狗」、「沒想到連舌頭都會卡住」，這起插曲也提醒飼主們，家中廚餘或回收物若含食物氣味，務必妥善處理，以免寵物因好奇或貪吃而發生意外。