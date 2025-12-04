再也吃不到黑毛豬料理？ 蘇俊賓呼籲正視黑毛豬產業的衝擊

桃園市副市長蘇俊賓。





桃園市副市長蘇俊賓4日於行政院院會就廚餘養豬政策調整提出地方觀察。他指出，全台約506萬頭豬中，黑毛豬僅占12%，約60萬頭，雖然比例不高，卻是台灣重要特色。黑毛豬的飼養在台灣，超過上百年的歷史，也是許多傳統料理和客家飲食文化的重要基底。目前農業部提出廚餘養豬轉型業者一年期的補助，蘇俊賓提醒，一次性或僅一年週期的支持，不足以引導產業完成完整轉型，因此在研議政策轉型時，更需同步考量特色豬種的成本和市場性，輔導長期發展，才能夠讓產業永續傳承。

蘇俊賓表示，儘管農業部畜產試驗所已發展出黑豬專用飼料，使大黑豬的育成期由1年縮短至9個月、本土黑豬由15個月縮短至13.5個月，但與白豬平均約6-7個月的育成期相比，仍具有明顯差距。換肉率不同，飼養成本也大不同。一旦全面轉向飼料化，黑豬成本勢必上升，若缺乏市場機制與價值提升策略，未來2至5年間黑豬在國內市場的占比可能萎縮，十分可惜。

蘇俊賓強調，參考西班牙伊比利豬、匈牙利綿羊豬的成功模式，地方的特色農畜產品向來都是國家的重要競爭力，黑毛豬也具有發展成國家與地方觀光特色產業的潛力，中央與地方應同步推動黑毛豬高值化，一方面協助農民轉型、一方面提升市場行銷與消費認知，讓高品質黑毛豬能在飼料化後仍維持競爭力，確保台灣特色豬種永續發展。

日前，蘇俊賓陪同卓榮泰院長赴桃園機場視察豬瘟邊境檢疫措施，其後卓院長也特地安排前往大園品嘗滷肉飯等黑毛豬料理。蘇俊賓肯定卓院長用行動支持黑毛豬，呼籲院長「吃完黑豬滷肉飯，莫忘黑毛豬產業」，目前政策的不確定性讓許多黑毛豬農不安，擔心產業何去何從。卓院長則回應，政院會支持產業永續發展，歡迎蘇俊賓推薦更多桃園的優質黑毛豬特色餐點，他將與農業及環境部長共同前往品嘗。

農業部長陳駿季也補充說明，農業部已啟動輔導工作，包括強化育種、調整飼料及建立評鑑制度，以確保在調整廚餘政策後，黑豬產業仍能穩定延續，不因禁用廚餘而消失。



