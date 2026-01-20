社會中心／吳玟誼 吳志恆 新北報導

被逆子殺害的老夫妻，在三重賣蔥油餅30多年，以平實價格、酥脆餅皮與獨門辣醬，被譽為「隱藏版銅板美食」，在Google地圖上高達4.9分。事發後，網路湧現一波留言哀悼潮，附近攤商也說夫妻倆為人和善，很好相處。丈夫晚上還在宮廟當"桌頭"，協助信眾解惑，但很遺憾卻沒能避免自己的噩運！

曾被美食部落客大力推薦的，三重小貨車蔥油餅。獨特辣醬，一份才25元，高CP值，堪稱在地人氣銅板美食。

廣告 廣告

老夫妻每天早上忙碌身影，卻再也看不到！

美食部落客重發影片悼念，直呼"認真希望司法給老夫婦一個公道，老夫婦曾經為了生活奮鬥的身影，他們一生不偷不搶勤勉的過生活。我很慶幸拍了影片，希望你們曾經記得有那麼好吃的蔥油餅"，網友也紛紛在Google評論留言「老闆夫婦一路好走」。

常買顧客：「很老實很好相處，老太太去開刀的時候，兒子有來賣，捨不得，很可憐，養兒子養到變這樣。」

再也吃不到！人氣蔥油餅夫妻遭砍死 網路湧現哀悼潮

再也吃不到! 人氣蔥油餅夫妻遭砍死 網路湧現哀悼潮。（圖／民視新聞）

客人直呼超不捨，明明老夫妻已到退休年紀，但還在認真工作賺錢，因為不只要養自己，傳出每個月還要給兒子4、5萬元。

會這麼寵溺，也是因為媽媽40歲好不容易才求得這個獨生子。

蔥油餅攤房東：「（你們最後一次），（看到他是什麼時候），禮拜六啦他4點就收了，我就問他你今天這麼早收幹嘛，他說有事情（什麼事情），沒講啦他不會跟你講。」

辛苦一整天，67歲的廖姓死者賣完蔥油餅，晚上還去表妹在蘆洲經營的宮廟，擔任"桌頭"。

再也吃不到！人氣蔥油餅夫妻遭砍死 網路湧現哀悼潮

再也吃不到! 人氣蔥油餅夫妻遭砍死 網路湧現哀悼潮。（圖／民視新聞）





協助乩童翻譯、主持普渡活動等，幫信徒消災解厄，卻沒能預測自己夫妻的厄運。週六案發當晚，還一如往常在宮廟問事，結束後拿著便當騎回家，怎料卻成了最後一次問事。本來這間宮廟，每周二、四、六讓人問事，但如今恐怕暫時無法問事了。老夫妻對獨子百般寵愛、疼愛，卻是真心換絕情。





原文出處：再也吃不到！人氣蔥油餅夫妻遭砍死 網路湧現哀悼潮

更多民視新聞報導

遭雷虎科技求償1億 Cheap反嗆「法院見」：能操縱股價還來發文？

找到了！熊本阿蘇山直升機殘骸嚴重損毀 暫時無法靠近機體

總統寄信別回！詐團竟冒名佯稱「我是賴清德」 警政署出手了

