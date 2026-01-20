社會中心／吳玟誼 吳志恆 新北報導

持續來關心這一起蘆洲雙屍命案！死者夫妻倆，平時在三重地區賣蔥油餅，在地經營30多年，時常都大排長龍，附近攤商們也說夫妻倆為人和善，很好相處，如今這個好味道，再也吃不到了，曾拍過的美食部落客更發文悼念，直呼"我認真希望司法給老夫婦一個公道，也很慶幸拍了影片，希望記得有那麼好吃的蔥油餅"。

美食部落客拍影片介紹，三重隱藏版蔥油餅，是在地人氣銅板美食，生意很不錯，老夫妻手忙個不停，一份才25元，好吃又便宜，高CP值不少饕客都喜歡，沒想到，這個好味道卻再也吃不到。

美食部落客更發文悼念，直呼"我認真希望司法給老夫婦一個公道，家家有本難唸的經，我們都是外人實在無法多說什麼，老夫婦曾經為了生活奮鬥的身影，他們一生不偷不搶勤勉的過生活，為了自己年邁的人生，我很慶幸我拍了影片，希望你們曾經記得有那麼好吃的蔥油餅"。

再也吃不到！５星好評蔥油餅老夫妻遭砍死 美食部落客發文悼念

再也吃不到! 5星蔥油餅老夫妻遭砍死 部落客發文悼念。（圖／民視新聞）

來買過的客人都直呼超不捨，年邁老夫妻，已到退休年紀，但還在認真工作賺錢，因為他們不只要養自己，還每個月要給兒子4、5萬元。

房東表示，17號見到老夫妻最後一面，說要提早收攤回家，沒想到，回家的是面對兒子要5千元，就算給了，兒子嫌依舊不夠，甚至引爆殺機。

善良的老夫妻，打拼賣蔥油餅三十多年，賺錢養家養兒，沒想到，卻是被不孝兒子殺害，令人不勝唏噓。

原文出處：再也吃不到！５星好評蔥油餅老夫妻遭砍死 美食部落客發文悼念

