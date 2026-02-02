再也聽不到「加油，好嗎」！袁惟仁抱病8年離世 姊推輪椅曬太陽照流出

記者王浩源、羅欣怡／台東報導

民眾在2023年目擊袁惟仁被家人推出來曬太陽。（圖／民眾提供）

「小胖老師」袁惟仁2018年在上海參加活動跌倒，引發腦溢血，送醫後撿回一命，但也開始無止盡的復健休養，同時也淡出演藝圈。2020袁惟仁又一次摔倒，2022年被宣告為植物人，2023年民眾再看到他時，袁惟仁整個人是斜躺在輪椅，還用固定帶綁著，最後一次曝光，則是2025年11月因病感染送醫，時隔3個月，今（2日）在家中過世。

因跌倒引發腦溢血的袁惟仁已經回到台東老家，由家人悉心照料，2020年8月，有民眾在醫院外目擊，氣色很好，灰白頭髮也長長了，身上也長肉，當時目擊民眾形容「看起來很像是之前在螢光幕前的小胖老師。」

已經臥病在床的袁惟仁，生活起居都由家人照顧。（圖／民眾提供）

但同年，袁惟仁再度重摔，這次跌倒後，袁惟仁的健康狀況漸漸惡化，並於2022年被宣告為植物人，此後長期臥床，生活起居需要家人全程協助。

2023年，臥病在床的袁惟仁再次被民眾目擊，由姊姊推著輪椅，調整為斜躺的姿勢，在屋外曬太陽，袁惟仁則是閉著雙眼，沒有其他反應。最後一次袁惟仁被拍到，則是去年11月送醫急救，時隔3個月，因病離世。

袁惟仁躺在輪椅上眼睛緊閉。（圖／民眾提供）

袁惟仁二姊袁藹珍證實死訊，悲痛表示他走得平靜且自由，後續將把他帶回台北，與父親長眠於同一個地點。而他生前創作無數，家屬也寫下：「慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽……，他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」

