即時中心／林耿郁報導

台南烏樹林垃圾場，自11月21日晚間發生大火後，引發各界高度關注，消防人員也持續灌救；不過後來傳出，該處含有劇毒「石棉瓦」，可能導致嚴重健康疑慮。對此市長黃偉哲「譴責惡劣造謠」，倘若有行為重大的散播者，市府將依法提告！

絕不容忍！針對後壁烏樹林廢棄物場發生大火，台南市長黃偉哲在臉書發文，指出網路有許多「不實傳言」，市府鄭重澄清，火災地點主要存放廢家具、磚瓦、枯枝，並沒有石棉瓦堆置；所有丹娜絲風災的廢棄物均採分類管理，石棉瓦部分暫置區位於城西焚化爐，「請勿再以訛傳訛」！

廣告 廣告

此外，市府環保局也持續監測火場周邊空氣品質；對於民眾健康疑慮，官方將增設「行動醫院」並加開場次，提供民眾健檢，相關細節、辦法將在準備好後，盡快對外公布。

同時，市府也運用科技救災，無人機結合移動式砲塔，即時影像回傳及紅外線熱顯像，掌握火場熱點與濃煙中的狀況，再搭配五用氣體偵測，即時監測有害氣體濃度，協助判斷現場環境，大大提升消防同仁安全，以及殘火處理效率。

黃偉哲所有前線同仁辛苦的救災，也盼外界勿再轉傳不實謠言；若行為惡劣重大，「我們將依法來提告」！





原文出處：快新聞／再亂講就告！台南烏樹林垃圾場大火 黃偉哲：絕無石棉瓦

更多民視新聞報導

台南烏樹林大火「石棉瓦恐影響健康」？環境部出面闢謠

台中潭子木材廠大火! 議員老家半毀.哥哥及時逃出

烈焰沖天！台南後壁垃圾場暗夜起火 煉獄景象曝光了

