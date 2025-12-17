即時中心／顏一軒報導

狗仔葛斯齊去（2024）年出示偽造的LINE對話截圖，抹黑綠委王定宇與人妻曖昧，北檢今（17）日偵查終結，認定相關截圖為偽造，但因葛誤信資料為真，所以給予不起訴處分。對此，律師江信賢表示，爾後若有任何人再「指述」或「引用」該不實對話紀錄的話，必然會負擔《刑法》與《民法》的相關法律責任。





江信賢指出，有關王委員對葛斯齊所提告的妨害名譽案件，今日經北檢偵查終結，從該處分書公開的調查內容可明確發現，葛男所提LINE的相關對話紀錄，均是由證人A利用當今科技技術所偽造，而且證人A在精神狀況不穩定之下，所做的偽造不實LINE對話紀錄。

快新聞／再亂講就告！王定宇清清白白竟遭葛斯齊抹黑 律師發聲了

律師江信賢。（圖／民視新聞翻攝）

他警告，爾後若任何人在「指述」或「引用」該不實對話紀錄的話，則必然會負擔《刑法》加重誹謗罪與《民法》的損害賠償責任；至於在不起訴處分書中，檢方認為並無證據顯示葛斯齊參與偽造相關過程，此部分律師將研擬相關法律意見後，再決定是否提出再議。

王定宇則強調，這次的抹黑事件是對他個人的侮辱，可以說是還自己清白，但就調查內容而言，葛斯齊欠他與他的家人一個最深的道歉，雖然基於台灣的法律制度，給予媒體報導公眾人物比較寬鬆的言論自由的空間，所以這個案子採取不起訴處分，但是整個不起訴處分內容呈現的，就是葛思齊的消息來源，是完全的造假！

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

