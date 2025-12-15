再來啊！壽山機車防獼猴新招 40元刺墊放椅墊

高雄機車族為了防獼猴，在坐墊上用刺墊，獼猴跳上去會痛，會立刻離開。（圖／東森新聞）





高雄機車族為了防獼猴，壽山登山口一整排機車座椅上全都卡著樹枝，被笑說是什麼神秘儀式，不過最新，有登山客在坐墊上用刺墊，本來是用來防貓抓傷家中沙發的刺墊，因為上頭尖尖的，獼猴跳上去會痛，立刻離開，登山客說效果絕佳，成本約40元。

獼猴拉了機車坐墊，發現不能移動，立刻跳到隔壁機車上，往旁邊看，一整排機車，有用伸縮繩五花大綁機車，還有伸縮繩加上樹枝。

高雄壽山登山口，常有獼猴出沒。（圖／東森新聞）

獼猴帶著家人邊走邊看，找看哪個騎士粗心大意，沒把坐墊壓好，不過這裡有輛機車，獼猴不敢靠近。

機車坐墊上，放上這個透明塑膠墊，上頭一個一個刺刺的，墊子再和坐墊綁緊，這是壽山防猴最新武器，防貓刺墊，效果絕佳。

放刺墊登山客vs.記者：「偶然間看到有貓抓板，想說買來試試看，（結果效果真的很好嗎），不錯，應該有跳上去一次就跳走了。」

塑膠板上尖尖凸起，真的會刺，獼猴試過一次痛到離開，這個最新的防猴神器，一片20元，一次要放兩片在坐墊上，成本40塊，對比比較常見的用樹枝加上伸縮繩，或是只用樹枝卡住坐墊，需要的是先去買到這個刺墊，不過買到後要離開車子前就放上，相當簡單，不用拿樹枝和繩子狂綁在椅墊上，效果超好，目前看起來只用樹枝的，以經被獼猴破解，不一定管用。

登山民眾vs.記者：「用那個樹枝獼猴也是照常，牠要也是牠跳起來，也是會把樹枝弄掉，（用刺墊呢），牠也會咬、照咬，去咬塑膠板。」

登山民眾：「用樹枝不太能夠防，要比較粗的。」

看別人把樹枝放在坐墊上，登山客有樣學樣，說主要是避免獼猴不要跳上坐墊亂咬弄髒，也可以避免掀開坐墊，現在登山客想出新招，成本才40元的刺墊擋著，至少短期內，獼猴對於這個新玩意會懼怕，不敢靠近。

