再俊俏的臉也掩不住黃國昌的內心空洞

黃國昌的慾望與怒氣早已掏空了自己。林煒凱攝影

施文儀／退休公務員

這些年，黃國昌像一根被盜伐的漂流木。原本矗立於青山太陽峰之巔，後被藏於黃谷待價而沽；再被洪水沖往白溪，在兩年為限的河段擱淺。他一路漂流，都是為了奔向與藍河交會之處。不料藍、白水勢巨變，當他順勢滑向藍河口，想找一處可暫棲之岸時，卻見藍河上游的「鄭藍」堰塞湖潰流，整個藍河漫向西岸的紅江。

他從體制改革者，棄守核心價值，變成精算藍白籌碼的政治賭徒。「狗仔門」更讓外界看清，那個自稱正義之火的光，其實只是鬼火移形。

鄭麗文接任國民黨主席前，高喊「我是中國人」、「想見習近平」、「普丁不是獨裁者」，都未擾動黃國昌既定航程。真正嚇到他的，是鄭突然祭拜大共諜吳石。他一句「吳石是共諜」，當場堵死自己求見鄭麗文、進行「藍白之會」的可能。

藍河向來「多腦」多頭，鄭為追逐「國共合統」路線，不顧正藍、深藍、知識藍、土藍等派系，各派因而慌張尋找新共主，出現分流之象。黃國昌急赴趙少康，敲深藍之門；下一步自然是土藍長老王金平。他深知自己即將變成政治光棍的漂流木，若不趁亂被雕成可擺進殿堂的器物，終將自朽。趁藍河潰堤撿漏，是他僅剩的策略。

如今，「鄭藍」急速西進染紅，志在國共統合；韓國瑜則吹起整合「非鄭藍」的號角。黃國昌若要在藍河泛濫中搶到便宜，就得拼速度。

因此，慈湖陵寢成為關鍵戰場。他若不在鄭、韓之前祭拜蔣介石，正藍的最後一盞亮光便與他無緣。鄭若搶拜，還算委屈求全；韓若搶拜，整碗都歸韓，黃國昌連政治餿水都喝不到。果然，韓國瑜動作極快，藉反擊賴總統之名擺出再戰 2028 的姿態；接下來比的，就是誰先拜蔣介石。

黃國昌能加碼的，只剩更大的儀式——11 月 29 日（農曆雙十）拜台灣民主國大總統劉永福，向北京暗示「國昌革命，心在祖國」，如劉永福喬裝「阿婆閬(làng)港」，終將逃回祖國。

然而，他真正的困境，是再無退路。「狗仔門」與「兩年條款」讓他與柯文哲心結難解，官司連環而來。白溪已乾，食之無味、棄之可惜；明年一月後，他就是政治光棍。

俊俏的臉掩不住內在空洞——慾望與怒氣早已掏空了自己。一根被蛀空的漂流木，無論漂往何方，都難成神像；即便手中可能握有藍河頭人醜聞可運用斡旋談判，但漂流木既無義、無信、無德的漂流木，最後還能在哪座殿堂？

