再修版財劃法沒修分配公式 財長：政院版修正回溯分配345億

行政院今通過「財劃法」修正草案，財政部長莊翠雲表示，再修版財劃法未解決分配公式錯誤問題，政院版幫忙修法回溯。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院昨通過「財劃法」修正草案，財政部長莊翠雲今表示，在野黨通過的再修版財劃法違憲，導致中央舉債破表無法執行，且分配公式錯誤導致345億餘元無法分配仍未解決，政院版幫忙修法回溯；且加計統籌稅款、一般性補助款及計畫型補助款，中央釋出財源達1兆2002億元，較新版財劃法增加319億元，並保障各縣市獲配合計數不低於2025年，希望地方政府支持。她指出，政院版財劃法施行日期由行政院定之，最快2027年實施。

對於六都質疑政院版未試算各縣市分配金額，莊翠雲表示，因為主計總處還要找地方討論事權調整等，因此尚法精算分配金額，但各縣市獲配金額都較2025年增加，其中直轄市獲配數成長15.2％、縣市獲配成長27.4％，以桃園市為例，獲配金額成長39％，增幅為六都中最高。

財政部國庫署長陳柏誠說明，新版財劃法統籌稅款較舊版增加4165億元，又明定一般補助款不減少，卻沒有併同事權考量，政院版統籌稅款規模8213億、較舊版增加3537億元。且政院版財劃法22縣市按同一公式計算，立足點相同。他表示，在野黨兩次修法不僅沒有解決分配公式錯誤、垂直(錢權)分配不合理、水平(城鄉)分配不合理3大問題，反而又創造了5大問題更嚴重，迫使中央舉債超過上升，破產風險升高、沒有反映地方財政影響補助規模、城鄉差距更大、貧者更富、地方執行難檢驗，排擠其他建設資源。

