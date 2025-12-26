立法院院長韓國瑜。（圖／翻攝自國會頻道YouTube直播）





由於恐讓中央面臨違《公共債務法》舉債上限15％規定，且更加擴大城鄉差距，行政院提出藍白再修版《財政收支劃分法》覆議案，但再遭藍白攜手否決。對此，行政院長卓榮泰12月15日宣布不副署藍白再修版《財劃法》，並表明「立法院可以依照《憲法增修條文》的規定，可以對行政院長提出不信任投票（即倒閣）制衡。中國國民黨、台灣民眾黨立院黨團提案譴責總統賴清德與卓揆，並移請監察院彈劾卓榮泰。今（26）日立法院通過提案彈劾賴清德總統。民主進步黨發言人李坤城回應，藍白兩黨掌握國會多數以來，只顧強行通過爭議法案，完全不顧民生。明年度總預算從九月至今，持續被藍白封殺在程序委員會，影響民生福利建設。藍白是假彈劾、真亂政，不審總預算，台灣人民已無法忍受。

廣告 廣告

李坤城表示，距離明年僅剩不到一週，而本會期是預算會期，但在審議預算的重要時刻，民眾黨團總召黃國昌與國民黨團總召傅崐萁只顧「提案彈劾總統」和「提案譴責大法官」，為了政治鬥爭，只顧自身政治利益，將明年度總預算自九月封殺至今，不願意交付審查，使明年度的各項民生福利建設措施恐受影響，扯全台灣的後腿。

李坤城指出，藍白除了假彈劾、真亂政，提案還自相矛盾。首先，依憲法比例，彈劾終究無法過關，而彈劾案依照《憲法增修條文》第4條，總統、副總統彈劾案，由三分之二立委議決後，須交由憲法法庭審理。但同時，藍白又持續攻擊大法官，提案要求「憲法判決無效」，兩案主張完全自相矛盾。顯見藍白立委操作彈劾假議題，只顧鬥爭、不顧民生，怠忽職守不審查預算，甚至將彈劾的政治鬥爭延長至明年五月，歹戲拖棚，人民受害，必會遭受到民意反撲。

更多新聞推薦

● 再修版《財劃法》爭議 立院通過提案彈劾總統 民進黨：藍白亂政不審總預