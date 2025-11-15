再修財劃法！ 邁批「草率.片面獨斷」 侯喊話「提政院版」

台北市 / 綜合報導

立法院會昨(15)日在藍白聯手下，三讀通過國民黨團版「財劃法」部分條文修正案，行政院長卓榮泰批在野黨再次修惡 ，往更壞的方向調整， 對此，新北市長侯友宜呼籲行政院，提出自己版本，高雄市長陳其邁則對立法院不願聽地方政府聲音感到無奈，藍綠各有立場。

陳其邁表示，他憂心修法後，將影響中南部重大公共建設的推動；侯友宜則喊話，財劃法「錢權相符」才有財政紀律，不過行政院認為，中央總預算無法依此調整，修正案若要維持補助規模，中央要再舉債2646億元，已打算依憲政體制，尋求救濟。

