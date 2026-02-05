再傳事故！ 台鐵七堵調車工遭夾傷 台鐵：將嚴懲人員疏失

花蓮縣 / 綜合報導

去年12月台鐵才有一名調車人員，被貨物列車撞擊身亡，不到兩個月又發生事故。昨(4)日下午兩點，一名調車工被列車夾傷，還好送醫後沒有大礙， 台鐵表示將嚴懲人員疏失。

一名調車工，在鐵道旁蹲下來進行車廂作業，怎麼也想不到，後方的列車，竟然緩緩地往他的方向移動，絲毫沒有要停下來的跡象，就這樣撞了上去，讓他想躲也躲不掉。

事情發生在4日下午兩點左右，一名台鐵人員，在七堵機務段工作時，遭到列車夾傷，當下立即送醫，診斷出輕微擦傷，隨即返家休養，只是類似的事件，已經不是第一次發生。

廣告 廣告

警車救護車，迅速趕到現場，去年12月5日，花蓮車站一名工作人員，在機務段的軌道上，進行調度時，不幸遭到貨物列車撞擊，送醫後宣告不治。

意外發生的場景，還歷歷在目，沒想到不到兩個月，又發生類似的事件，究竟為什麼會如此。台鐵表示目前職安人員正在調查事故原因，接下來也根據人員疏失進行嚴懲。

原始連結







更多華視新聞報導

男子台鐵暖暖站月台疑撿拾物品 遭列車撞擊死亡

台鐵教師節連假加開109班列車 8/27零時起訂票

觀光列車卡平交道害誤點 台鐵：司機員操作不慎

