再傳外交龍燮鬥 黃國昌：共諜案何時負責？

▲週刊報導外交部長林佳龍（中）與國安會秘書長吳釗燮爭權內鬥。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

[NOWnews今日新聞] 賴政府國安決策體系內鬥傳聞不斷，繼日前外交及國防委員會綠委關切有心人士不斷對外放話外，鏡週刊今（12）日更報導，國安會祕書長吳釗燮與外交部長林佳龍早在去年520新團隊上任後，就因外交人事埋下嫌隙，後來甚至傳出吳釗燮屢屢繞過林佳龍指揮外交部司處，以及運作駐美代表人選等。對此，民眾黨主席黃國昌表示，他不曉得兩人是否不合，但想問的是高喊「抗中保台」的賴清德總統，何時要吳釗燮為共諜案負起政治責任？

針對週刊報導，民進黨立委吳思瑤表示，這樣的說法空穴來風，兩位全心為台灣國安外交拚命，這種見縫插針的政治操弄想要分化Team Taiwan，「不需要隨之起舞」。

黃國昌今日受訪則表示，他不知道吳釗燮跟林佳龍是不是不合，對於沒有親身見聞經驗的事情，自己不太願意發表評論。

不過，黃國昌表示，但自己想問的是，吳釗燮在國安會裡面養共諜，到目前為止沒負起政治責任，請問高喊「抗中保台」的賴清德總統，什麼時候要吳釗燮負起政治責任？這才是民眾黨團與他，以及相信絕大多數台灣人民關心的問題。

此外，針對「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析，台灣政府會積極尋求在年底前重新安排賴清德總統過境美國，以避免因2026年川普總統訪問中國而受到牽動。黃國昌說，總統如果能出國訪問，讓世界看到台灣，都是好事。

黃國昌指出，不過今年夏天有媒體報導，原本賴總統好像有安排要出國， 後來好像不是很順利，而總統府又從頭否認到尾稱本來就沒要出去，「我覺得總統出訪是好事，能夠到重要民主同盟國家中，讓世界看到台灣，我覺得這都是好事，我們樂觀其成。」不過在相關行程安排上可能要更周延，不要被媒體披露後，如果不是很順利的話又否認說根本沒此事，這樣難免讓大家覺得比較可惜。

