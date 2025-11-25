再傳校園暴力！高三學長被撞肩「情緒失控」暴走 扯學妹頭髮3樓拖行至1樓

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

新北市永和區一所高中昨（24）日驚傳校園暴力事件，一名高三王姓學長，因不滿與高一女學生在便利商店與他碰肩擦撞，情緒失控，竟持刀具闖入對方教室，強剪頭髮並拖行多層樓，被害女學生多處挫傷、情緒崩潰，家屬氣憤提告，要求徹查。警方目前已受理報案，後續將依傷害、妨害自由等方向偵辦，並調閱監視器釐清事發經過，案件仍在調查中。

一名高三王姓學長，因不滿與高一女學生在便利商店與他碰肩擦撞，情緒失控，竟持刀具闖入對方教室，強剪頭髮並拖行多層樓，被害女學生多處挫傷、情緒崩潰。（圖／翻攝「我是新莊人許明偉」臉書）

這起事件於昨日上午發生，根據家屬與在地社團「我是新莊人」團長許明偉描述，高一女學生在校內便利商店走路時肩膀不慎撞到高三王姓學長，引發對方不滿，王姓學生上午9時許情緒失控，先在走廊大吼，稍後10時許前往女學生三樓教室門口叫囂，隨即闖入教室，以刀具剪下女學生一大撮頭髮，並抓住她的髮絲強拉拖行。

據指出，女學生從三樓被拖行至一樓，過程中整個人只被拉著頭髮走，全身多處瘀青與挫傷，頭皮紅腫、額頭和腰臀都有明顯傷痕，事後更嚴重情緒崩潰，甚至連走樓梯都會發抖，家屬對此難過不已，「只是正常來學校上課，怎麼會變成這樣」。

女學生父親情緒難以平復，昨日晚間到警局提告時眼眶泛紅，他心碎表示：「肩膀不小心碰觸到，我的小孩有轉過去看一下，可能就覺得被瞪」、「女兒身體整個躺在地上從3樓被拖到1樓」，目前已控告加害學生涉傷害罪、妨害自由等罪嫌，希望警方調閱校內監視器還原真相。

校方事後已分別安置2名學生、通報家長並啟動輔導機制，強調事件為突發衝突並非長期霸凌，新北市教育局表示，學校已協助女學生送醫驗傷，要求持續追蹤其身心狀況，並加強班級輔導與情緒管理教育。

然而許明偉接受媒體訪文時質疑，教育局公文與家長陳述存在落差，事件暴力程度遠超官方描述，強調加害人已成年，被害人是未成年學生，應以「校園霸凌與暴力事件」嚴格處理，不能以情緒或精神狀況淡化責任。

