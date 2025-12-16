再傳毒駕釀禍！基隆男吸喪屍煙上路 掃倒12車婦枉死

（記者許皓庭／基隆報導）基隆市仁一路昨（15）日發生一起驚悚的死亡車禍。一名 55 歲楊姓男子駕駛白色自小客車行經愛九路口時，車輛突然失控暴衝，如保齡球般掃倒路邊 12 輛汽機車，更直接撞上一名行走在路旁的 50 多歲林姓婦人。警消獲報趕抵將傷者送醫，無奈林婦傷重不治。警方在肇事車內搜出俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯毒品，楊男快篩呈陽性反應，全案依公共危險及毒品罪嫌送辦。

回顧事發經過，昨日上午 11 時許，楊男駕車沿著仁一路行駛，通過愛九路口後突然偏離車道，高速衝向路邊。車輛失控猛撞停放的 2 部汽車與 10 餘部機車，現場零件四散、一片狼藉，直到撞上一旁建築物水果攤前才被另一輛黑色轎車攔下。首當其衝的林姓婦人遭嚴重撞擊，當場失去生命跡象，另一名 60 多歲林姓男子也遭波及受傷，現場民眾見狀驚恐不已，紛紛閃避並協助報案。

廣告 廣告

基隆市消防局 119 勤務中心於上午 11 時 07 分接獲報案，立即派遣人車趕赴仁一路 59 號前救援。救護人員抵達時，發現林姓婦人傷勢嚴重，已無呼吸心跳，雖緊急送往衛福部基隆醫院搶救，仍因傷重宣告不治。至於肇事的楊男與遭波及的林姓男子，兩人意識清楚，送往基隆長庚醫院治療後，目前已無生命危險。

警方封鎖現場進行採證測繪，並對楊姓駕駛實施酒測，數值為 0。但在搜索肇事車輛時，員警在車內發現 2 顆疑似第二級毒品「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈）及相關器具。經採集楊男唾液進行快篩，結果呈現毒品陽性反應。警方初步研判楊男疑因吸食毒品後駕車導致精神恍惚釀禍，全案詢後將依違反《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險致死罪嫌，移送基隆地檢署偵辦，詳細事故原因仍待進一步釐清。

更多引新聞報導

今晨急凍9.1度！本週天氣「先乾後濕」明起兩波變天

金門揪黑工！13名陸客探親觀光入境 工地非法打工落網

